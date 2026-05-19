「幾乎0庫存」中國這行業在全球爆單

今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。圖為山東省鄒平縣創新集團板材公司冷軋生產線的工人，在吊裝輕質高強合金鋁卷。（新華社）

今年以來，中國鋁加工行業呈現出產銷兩旺的火熱態勢。有鋁加工業者表示，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車載走，幾乎處於零庫存狀態。

根據中國海關總署日前公布數據，2026年1到4月，中國未鍛軋鋁及鋁材累計出口205.3萬噸，年增8.9%。

央視財經報導，受到中東局勢緊張加劇全球鋁產業鏈的不確定性，導致海外部分鋁廠減產、供應收緊。相比之下，中國鋁產業鏈展現出極強的韌性與穩定性，有效承接海外轉移的訂單需求。

位於四川廣元萬順中基鋁業，主要生產的是新能源電池的鋁箔坯料和用作食品包裝的鋁箔紙。該公司副總經理伍和星表示，今年的加工費基本與前兩年持平，但訂單比去年大幅增長，目前13條鋁箔鑄軋產線都處於滿產狀態。

伍和星還指出，公司今年第1季完成全年42.3%的利潤目標。未來幾個月訂單來看，現在是滿負荷在生產。產能利用率接近90%，達成了整個專案的投資預期。

而線材、管材類的鋁加工企業訂單同樣在增長。四川廣元久達新材料總經理吳佳佳提到，今年訂單特別多，每天生產的產品當天就會有運輸車拉走，幾乎處於零庫存狀態。

吳佳佳指出，該公司產品主要用在一些民用電纜以及高壓輸送電纜。按照正常的市場行情，應該處於銷售淡季。但是從去年11月到現在，每個月的產量都達到了7000噸。

下游訂單的火爆，也讓不少鋁加工企業按下發展「快進鍵」。為了應對持續增長的新能源及高階製造需求，企業已經開啟新一輪的產能擴張。

面對新能源汽車、儲能等新興領域的旺盛需求，中國多家鋁加工企業不再滿足於傳統的規模化生產，而是紛紛加大研發投入，提升產品附加值。

在四川廣元的一家鋁加工企業，一根根鋁圓棒在經過熔鑄、擠壓、分切等步驟後，被加工成用於新能源汽車熱管理系統的鋁制閥體。負責人欽立表示，去年公司就注意到新能源汽車行業對於輕量化精密部件的需求十分火爆，經過論證後，前不久上了一台4000噸的反向擠壓機，用作鋁圓棒的精深加工。

隨著鋰離子電池需求的增長，以及鈉電池的開始應用，許多企業也在電池鋁箔的研發上加大投入。安徽淮北中基電池箔科技技術部部長孫輝表示，他們正根據下游電池廠商的需求，針對鋁箔的抗壓強度、延伸率、厚薄程度等技術指標，加快新產品研發速度。

孫輝指出，公司今年第1季的研發投入年增24.2%。研發方向也比較聚焦，就是高性能、超薄。超薄是為了減小電池體積，增加電池容量。往輕薄化走是一個趨勢。

業內人士表示，產業升級是鋁加工行業的必然趨勢。鋁加工企業正加速向新能源汽車、儲能電池等「高精尖」領域轉型。

國信期貨首席分析師顧馮達指出，以新能源汽車所需用到的鋁箔材料為例，從鋁箔紙、電池級的鋁箔相關材料，中國鋁產業的高階化產品正在不斷進行反覆迭代。產品創新和高附加值的產品，也在有效改善鋁產業鏈中下游企業的利潤，平均利潤率明顯增長。