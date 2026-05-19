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全村585人62人罹癌 村民控武漢政府長期包庇工廠汙染

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武漢黃土坡村全村585人，卻先後有62人罹癌或白血病，村民懷疑與村裡「昌盛泡花鹼...
武漢黃土坡村全村585人，卻先後有62人罹癌或白血病，村民懷疑與村裡「昌盛泡花鹼廠」有關，過去四年一再向當地政府反映，直至河南媒體「異地監督」將事件曝光後，武漢市政府才做出回應。（圖／取自《大象新聞》）

中國「盛世悲歌」頻傳。河南廣播電視台旗下新媒體《大象新聞》報導，湖北省武漢市新洲區李集街道張信村黃土坡自然村，全村585人，卻先後有62人罹癌或白血病，多為50歲以下的青壯年。村民懷疑與村裡「昌盛泡花鹼廠」有關，但當地環保部門卻一直堅持稱「沒有汙染」「早已停產」。

2026年5月12日，《大象新聞》實地走訪黃土坡村。58歲的村民徐文階說，「2012年，我妻子43歲確診白血病，治療4年後去世。2017年，我26歲的兒媳又確診白血病，那時孫子才4歲。」

妻子和兒媳治病欠下不少外債，徐文階不得不離開村子到武漢跑出租掙錢。2022年，他偶然刷到同村張田舉報村裡昌盛泡花鹼廠汙染問題的視頻，猛然想起，兒媳在醫院治療時，醫生曾問他：「家附近有沒有化工廠？」當時他心情恍惚，隨口說了句「沒有」。

「村北頭的廠20世紀80年代就有了，不知道啥時候變成化工廠了。」徐文階連夜趕回村裡，一問嚇了一跳：「就在我妻子與兒媳患病期間，還有兩名女鄰居先後確診白血病、血液病。」徐文階繼續走訪了解，村裡這些年居然不少人死於癌症和白血病，經統計達到62人。

「2026年2月，村委做了統計，2015年以來，黃土坡村有34人罹患癌症和白血病，其中去世19人，15人正在治療。」村民代表張建勇說，「為什麼會是2015年呢，因為村裡是2016年才通的自來水，之前村民都是飲用地下水。」

「真實的數字還要更多。」徐文階說，有的人家為了娶媳婦、嫁閨女，會故意隱瞞病情，不向村裡上報。據他了解，至少還有十幾個病患沒被統計進來。

中國國家癌症中心2026年發布的《分析報告》顯示，中國癌症發病率為207.7/10萬，白血病發病率約為‌3-5/10萬。黃土坡自然村的發病比例明顯異常。

當地村民們世代在此居住，祖上並沒有聽說過如此高的發病率，鄰近村莊也沒有類似情況。所有疑點因此指向昌盛泡花鹼廠。

「這家廠成立於1986年，原來是公社辦的鐵廠。後來我一打聽，1995年，廠子由劉溪鄉當時的鄉幹部熊耀喜承包，2000年被承包者買斷，更名為武漢市新洲區昌盛泡花鹼廠。」徐文階說。

資料顯示，昌盛泡花鹼廠經營範圍包括泡花鹼（矽酸鈉）製造等。固體矽酸鈉（俗稱泡花鹼），經加熱脫出結晶水後溶解製成矽酸鈉溶液（俗稱「水玻璃」），主要用於建材行業作黏合劑、速凝劑等。

徐文階提供的幾張2022年拍攝的照片顯示，當時排汙溝裡的汙水還很多，呈現醬油色。2022年4月7日，徐文階撥打武漢市長熱線反映情況。4月8日，村民再次向當地環保部門反映。但四年多來，問題一直沒有獲得解決。

不過，黃土坡村長期存在的汙染問題，經河南媒體5月18日報導後，武漢市政府5月19日立即透過微信公眾號《武漢發布》通報：「針對媒體反映新洲區李集街張信村黃土坡灣昌盛泡花鹼廠相關環境問題，武漢市委、市政府高度重視，第一時間成立聯合調查組，圍繞村民健康、環境生態、生產關停等問題開展全面深入調查，調查情況將及時向社會公布。感謝媒體和社會的監督。」

昌盛泡花鹼廠長期排放醬油色汙水，當地村民一再反映，四年來卻未獲武漢市政府重視。（...
昌盛泡花鹼廠長期排放醬油色汙水，當地村民一再反映，四年來卻未獲武漢市政府重視。（圖／取自《大象新聞》）

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