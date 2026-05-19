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緊接川普之後到訪 普亭北京行欲展現俄中關係堅不可摧

中央社北京19日綜合外電報導
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俄總統普亭訪中前夕，警察在飄揚著中俄兩國國旗的天安門廣場戒備。(路透)
俄總統普亭訪中前夕，警察在飄揚著中俄兩國國旗的天安門廣場戒備。(路透)

俄羅斯總統普亭於美國總統川普結束北京行幾天後，今天啟程前往北京，將與他口中的「老朋友」中國國家主席習近平展開會談，意在展現兩國關係緊密、無可動搖。

法新社報導，克里姆林宮於川普15日結束訪中僅數小時後即證實普亭（Vladimir Putin）這項訪問。那是近十年來美國總統首次訪問中國，目的在於穩定動盪的雙邊關係。

根據克宮聲明，普亭與習近平預計討論如何「進一步加強」俄中戰略夥伴關係，並就「重要國際和區域議題交換意見」。

自從2022年俄羅斯侵略烏克蘭以來，兩國關係愈發緊密，莫斯科在國際舞台上日益孤立之際，普亭從那之後每年都走訪北京。

然而莫斯科在經濟上高度依賴北京，雙方關係極不對等。中國是受到制裁俄羅斯石油的主要買家。

習近平與普亭這次可能討論的議題之一，是經過蒙古興建從俄羅斯到中國的大型「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管線。莫斯科希望盡快推動此一從中東地區進口海運原油的陸上替代方案。

為了營造友好氛圍，兩國領袖17日互致「賀信」，慶祝戰略協作夥伴關係建立30周年。

普亭今天對中國人民發表影片致詞指出，兩國關係達到「前所未有的水平」，而且「俄中貿易額持續增長」。

兩國領導人會談後預計將簽署聯合聲明。

儘管普亭這次訪中未必會有川普到訪時那樣的排場，華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）美中關係專家金沛雅（Patricia Kim）指出，「習近平與普亭的關係無需靠這種過場來安撫」。

她表示，雙方都認為兩國關係「在結構上比中美更堅固、更穩定」。

金沛雅表示：「習近平幾乎可以肯定會向普亭簡要說明他與川普高峰會的內容。」

川習會缺乏明確成果，這「很可能會讓莫斯科放心，認為習近平未與川普達成任何實質性削弱俄羅斯利益的共識」。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的韋伯斯特（Joseph Webster）指出：「拓展能源關係可能成為本次會談重點之一，北京正尋求進口更多俄羅斯能源。」

「對莫斯科來說，在烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源基礎設施的情況下，將更多石油運往東方，似乎比以往更具吸引力。」

普亭 川普 俄羅斯

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