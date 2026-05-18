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中國副總理何立峰會見蘇姿丰 歡迎美企把握川習會機遇

記者葉文義／即時報導
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中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰18日下午在北京人民大會堂會見美國超微半導...
中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰18日下午在北京人民大會堂會見美國超微半導體公司董事會主席兼執行長蘇姿丰。（新華社）

中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰18日下午在人民大會堂會見美國超微半導體（AMD）公司董事會主席兼執行長蘇姿丰

據新華社報導，何立峰指出，上周中美兩國元首在北京舉行重要會晤，達成一系列重要共識。歡迎包括超微半導體公司在內的跨國公司把握中國發展機遇，深化互利合作。蘇姿丰積極評價兩國元首會晤成果，表示願繼續拓展在中國業務，持續加大在中國投資。

目前AMD在中國AI晶片布局，主要體現在產品當地化、生態合作、算力基礎設施支援及政策合規等多個層面。

據了解，AMD已推出專為中國市場設計的AI加速器MI308，並於2025年7月獲得美國出口許可。同時，AMD計畫於2026年下半年在中國啟動MI450架構GPU的部署。

AMD亦深化與中國科技企業合作。此前，阿里巴巴被曝計畫採購五萬顆MI308晶片，用於升級阿里雲基礎設施、優化通義千問大模型及自動駕駛等業務 。同時，AMD也與百川智慧、智譜AI等中國AI公司合作，推動本地大語言模型在Ryzen AI PC端側運行 。

國務院 蘇姿丰

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