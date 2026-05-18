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中外交部：普亭第25次訪中 續推中俄關係向更高水平發展

記者張鈺琪／即時報導
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俄羅斯總統普亭將於19日至20日對中國進行國是訪問。中國外交部18日表示，這將是...
俄羅斯總統普亭將於19日至20日對中國進行國是訪問。中國外交部18日表示，這將是普亭第25次到訪中國。（美聯社）

應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普亭將於19日至20日對中國進行國是訪問。中國外交部18日表示，這將是普亭第25次到訪中國；訪問期間，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作，以及共同關心的國際和地區問題交換意見。

中國外交部發言人郭嘉昆18日主持例行記者會。他回應有關普亭訪中安排時表示，這將是普亭第25次到訪中國。訪問期間，兩國元首將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見。

郭嘉昆指出，近年來，在習近平和普亭戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康、穩定、深入發展，各領域合作不斷拓展，為兩國和兩國人民帶來實實在在的利益，也為維護全球戰略穩定和國際公平正義作出重要貢獻。

郭嘉昆續指，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年和「中俄教育年」啟動之年。雙方將以此為契機，繼續推動中俄關係向更深層次、更高水平發展，為世界注入更多穩定性和正能量。

中俄兩國官方16日同日宣布，普亭將於19日至20日對中國進行國是訪問。普亭此次訪中，將是他2月與習近平舉行視訊會晤以來，雙方今年首次面對面交流。

普亭 習近平 俄羅斯

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