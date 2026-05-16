我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

傳美以正密集準備再攻伊朗 最快這時恢復打擊

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

記者葉文義／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華...
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）

中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。中國商務部16日晚間以書面方式，發布「中美經貿磋商初步成果答記者問」，提出目前雙方在經貿領域達成的初步成果，主要有原則同意對同等規模的各自關注產品降稅等五大方面：

一是雙方繼續落實好前期磋商成果，並就有關關稅安排形成積極共識。

二是雙方同意成立貿易理事會和投資理事會，討論雙方貿易投資領域各自關切。雙方將通過貿易理事會討論有關產品降稅等問題，原則同意對同等規模的各自關注產品降稅。

三是雙方將解決或實質性推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題。美方將積極推動解決中方在乳製品和水產品自動扣留、介質盆景輸美、山東禽流感無疫區認定等方面的長期關切。中方也將積極推動解決美方牛肉設施註冊、部分州禽肉輸華等關切。

四是雙方同意通過一定範圍產品的相互降稅等安排，推動擴大包括農產品在內等領域的雙向貿易。

五是雙方就中方向美方採購飛機以及美方保障飛機發動機、零部件對華供應等達成有關安排，同意繼續推進相關領域合作。

商務部表示，中美經貿磋商取得積極成果，說明雙方秉持相互尊重、平等互惠的精神，通過開展對話與合作，是能夠找到解決問題的辦法的。目前雙方仍在就有關成果的細節進行磋商。雙方經貿團隊將按照兩國元首確定的共識方向，儘快鎖定成果，共同做好落實，為下一步的中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

▼收聽一洲焦點Podcast：

商務部 關稅

上一則

1980元三亞海景房 直播間只賣1分錢？飯店：預約成功可入住

下一則

新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰

延伸閱讀

王毅送機：川習近9小時互動成果豐 習近平應邀今秋訪美

王毅送機：川習近9小時互動成果豐 習近平應邀今秋訪美
中美高層經貿磋商 中：交流彼此關注經貿問題和務實合作

中美高層經貿磋商 中：交流彼此關注經貿問題和務實合作
川習會達成哪些協議？ 中國外交部不鬆口

川習會達成哪些協議？ 中國外交部不鬆口
新華社評論員：錨定中美關係新定位，共同書寫時代答卷

新華社評論員：錨定中美關係新定位，共同書寫時代答卷

熱門新聞

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
身高190公分的美國總統川普與中國國家主席習近平在北京天壇的合照，川普肩膀位置明顯高了習近平一大截。(新華社)

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

2026-05-15 07:30

超人氣

更多 >
川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
庫克訪京 全網吐槽問：你iPhone燙嗎？

庫克訪京 全網吐槽問：你iPhone燙嗎？
網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相