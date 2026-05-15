黃仁勳穿皮衣站著吃炸醬麵 喝豆汁大皺眉：這什麼東西？

輝達CEO黃仁勳。（美聯社）

在最後一刻登上美國總統專機出訪中國的輝達 CEO黃仁勳 ，15日忙完公務的空檔，打卡了北京本地知名的南鑼鼓巷街區，除了直接端著碗站在店門口的空位置吃炸醬麵，吃完後連連誇讚味道好吃後，還喝了號稱是北京最強傳統食物「豆汁兒」，不過他表情凝重直呼：「這是什麼東西？」

快科技報導，黃仁勳現身北京東城區南鑼鼓巷的熱門街巷，先後走進方磚廠 69 號炸醬麵南鑼鼓巷店、老字號稻香村等本地特色門店，挨個體驗原汁原味的老北京美食。

方磚廠69號炸醬麵的門店工作人員表示，黃仁勳連同身邊的隨行人員一共十名左右，在門店前後停留了約30分鐘，吃完炸醬麵之後沒有多做停留，就出門順著南鑼鼓巷的街巷邊逛邊吃。

從路人網友曬出的現場影片來看，黃仁勳當時直接端著碗站在店門口的空位置吃炸醬麵，吃完之後連連誇讚味道「好吃」。

他還挑戰號稱是北京最強傳統食物「豆汁兒」，結果一喝下去便直呼：「這是什麼東西？」除了炸醬麵和豆汁，黃仁勳還來到蜜雪冰城門店，他手拿茶飲離開時，還不忘回頭向店員點讚。

黃仁勳這次逛吃全程完全入鄉隨俗，除了招牌炸醬麵之外，還先後品嘗了稻香村點心、老北京豆汁兒等極具本地特色的傳統小吃，他手裡還拿著「蜜雪冰城」的蜜桃四季春，並品嚐棗花酥、沾糕等小吃。

不少本地網友調侃，哪怕是手握全球 AI 晶片產業話語權的行業大佬，第一口喝到老北京豆汁兒的時候，也免不了要皺眉頭，這種充滿反差感的小細節，也讓這次路人偶遇的熱度快速攀升。

這已經是黃仁勳第二次專程來這家店吃炸醬麵，去年7月17 日，就有不少網友在方磚廠69號炸醬麵門店偶遇過這位AI 行業的標誌性人物，老北京炸醬麵儼然已經成了他每次到訪北京都要打卡的專案。

實際上，這並不是黃仁勳第一次在中國行程中解鎖「美食地圖 」。今年 1 月，黃仁勳開啟 2026 年首次中國行並出席輝達年會，期間就在多地品嘗了不少美食。

例如，他曾在上海逛菜市場、吃小籠包，在北京王府井品嘗雲南菜，還在深圳福田體驗潮汕牛肉火鍋。憑藉多次接地氣的美食打卡，黃仁勳也被不少網友調侃為「 行走的平價吃播。」