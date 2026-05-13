央視轉播權僵局 FIFA表態：盼中國隊參與各級世界盃

國際足總秘書長12日到訪中國足球協會。 (取材自FIFA官網）

世界盃 足球賽中國地區轉播權價碼陷入僵局，國際足球總會（FIFA）秘書長格拉夫斯特倫12日率團抵達中國，預計將與中國官媒央視磋商並大幅降低報價。他在受訪時表示，希望中國青少年能出現在各級世界盃賽場上，堅信世足賽將在中國點燃足球熱情。

新華社報導，FIFA代表團一行12日到中國國家足球青訓中心參觀。格拉夫斯特倫表示，如今U17世界盃每年舉辦，這能很好地激勵孩子們，讓他們每年都有機會征戰世界盃。「我們希望中國隊能參與其中，無論是男足還是女足。我們也會與中國足協緊密合作，共同推動中國足球發展，這也是我們此行的主要目的」。

格拉夫斯特倫認為，中國目前建立的五級青訓體系是非常有益的舉措，「中國是一個幅員遼闊的國家，有國家級的中心，但也需要在各大區、各城市、各縣域開展工作。場地（建設部門）、教練、學校需要一起合作，這樣才能讓更多孩子從更小的年齡開始接觸足球」。

2026年世界盃足球賽將於6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥舉行。除了肯定賽事準備工作，格拉夫斯特倫對於再次擴軍（32隊增加為48隊）的世界盃表示期待。「大家都清楚世界盃對於一個國家產生的影響力，無論對於草根足球、職業足球，還是對於吸引更多球迷而言，其意義都難以估量。我堅信它將在全球點燃足球熱情，當然也包括中國。」

距離世足賽開幕僅剩不到一個月，FIFA仍未與央視敲定中國地區轉播協議。

英文南華早報10日報導，包括格拉夫斯特倫與媒體版權總監裴狄特（Jean-Christophe Petit）在內的FIFA官員這次到訪中國，將試圖說服央視購買今年世界盃的中國電視轉播權，並提出將要價降低50%以上。

FIFA最初要價3億美元，如今降至1.2億至1.5億美元之間，但仍遠高於央視先前表示願意支付的8000萬美元。

報導稱，雙方均對達成協議持樂觀態度，並預計在本月下旬宣布結果。FIFA願意為本屆世界盃做出「重大讓步」。雖然有消息指央視願意提供高於其所公布金額的報價，但雙方談判的重點仍然是2026年與2030年世界盃的打包發行。