現場直擊／川普到訪前 北京天壇公園忙著拆鷹架、送鮮花

天壇公園內，植栽工人不斷運送月季花。（記者廖士鋒／攝影）

美國總統川普 即將於13日訪問中國，行程傳出他將和中國國家主席習近平 到天壇參訪，而12日天壇公園已經突然宣布關閉核心區域，且13日至14日也突然閉館，現場可看到各種準備工作持續進行。

天壇公園11日深夜已突然公告，因「古建維護」，12日天壇公園內的祈年殿、圜丘、回音壁暫停開放。緊接著，園方又在12日上午公告，「5月13日至14日天壇公園暫停開放」，已購票的遊客可以退票。已訂票的遊客收到的簡訊顯示，「尊敬的各位遊客，5月13日至14日天壇公園暫停開放，已購票遊客請您從原途徑辦理退票手續，感謝您的理解與配合」。不過所有通知中，都沒有明確提到「原因」。

本報記者12日前往天壇公園，在祈年殿外現場看到祈年殿的鷹架正在拆除，不斷有工人將拆除的鷹架送出，且有多名植栽工人推著板車運送月季花到公園內。公園正門外的馬路（祈年大街），也正在進行路面整修工程。

據美方發布的川普訪問行程，他將於13日晚間飛抵北京，14日中國方面將為其舉行歡迎儀式，川習會 正式登場，下午川普與中國國家主席習近平共同參觀天壇，晚上舉辦歡迎晚宴。15日兩人還將共進工作午餐和下午茶。

園方介紹，天壇是明清兩代皇帝祭天、祈穀的祭祀建築群，建於明永樂十八年（1420年），位於正陽門外東側。壇域北呈圓形，南為方形，寓意「天圓地方」。主要建築集中於內壇。內壇以牆分為南北兩部。北為「祈穀壇」，用於春季祈禱豐年，中心建築是祈年殿。南為「圜丘壇，專門用於冬至祭天，中心建築是一座巨大的圓形石台，名「圜丘」。

天壇公園內有大面積古柏林。壇內其他主要建築有皇乾殿、皇穹宇、齋宮、無梁殿、長廊、雙環萬壽亭等，還有回音壁、三音石、七星石等名勝古蹟。1998年被聯合國教科文組織確認為世界文化遺產。

祈年殿的工人們正在拆除鷹架。（記者廖士鋒／攝影）

天壇公園門口已經立出告示牌，13至14日購票的遊客需要退款。（記者廖士鋒／攝影）