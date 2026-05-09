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張藝謀擦邊？ 舞台劇「少女沐浴」1幕疑裸露

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以廣西桂林山水實景為舞台的歌舞表演「印象‧劉三姐」中女演員著肉色緊身衣表演「少女...
以廣西桂林山水實景為舞台的歌舞表演「印象‧劉三姐」中女演員著肉色緊身衣表演「少女沐浴」，被觀眾投訴有傷風化。（取材自微博）

由著名導演張藝謀執導的大型山水實景演出「印象‧劉三姐」，近日被投訴稱其女演員穿著肉色緊身衣表演「少女沐浴」一幕，遠觀視覺效果近乎裸露，內容低俗且扭曲傳統文化形象，批評該劇「打著民俗旗號打擦邊球」。「印象‧劉三姐」營運公司廣維文華旅遊文化產業有限公司回應稱，演出內容通過官方審批，是為了展現當地瑤族的傳統民俗，日後將參考觀眾反饋意見盡力調整。

「印象‧劉三姐」是以廣西桂林山水實景為舞台，漓江上演員與岸上觀眾距離至少數十米。爭議焦點集中在演出中一段展現「灕江女兒」民俗場景的片段，據現場觀眾描述，在舞台燈光與水面的雙重反射下，女演員身穿的肉色緊身衣演出「少女沐浴」極易引發「赤裸」聯想，「像是一群裸女在戲水」，在網上引發演出內容低俗化、扭曲傳統文化形象的質疑。

5月8日，演出運營方桂林廣維文華旅遊文化產業有限公司緊急回應，相關負責人解釋稱，女演員身著肉色緊身衣的部分片段，實為呈現民俗文化的原生態風貌，且整台演出內容此前已通過文化部門審批。運營方並透露：觀看演出時不允許攜帶望遠鏡入場，直言此舉正是為避免近距離觀察引發不必要的不適與誤解。但面對洶湧輿情，運營方仍承諾，將參考觀眾反饋意見盡量調整。

但回應仍引來不少網民質疑，既經過審批，為何還會出現幾近擦邊的爭議穿著，質疑官方審批不嚴；有業內人士指出，山水實景演出受制於遠距離觀賞和光線環境，服裝設計本應考慮實際視覺效果，而非單純追求「原生態」的噱頭。但也有網民認為不應「談裸色變」。

「印象‧劉三姐」從2004年正式公演至今已演出近萬場，累計接待觀眾數千萬人次。2003年首演時，「漁女出浴」橋段由18歲主演王予嘉全裸出演，旨在表達「天人合一」，卻因觀眾爭搶望遠鏡觀裸而引發譁然，隨後被緊急叫停整改。為平息眾怒，製作方先後將表演調整為「身披白紗」及「肉色緊身衣」版本，然而因燈光與水面反光影響，視覺上依然存在「近似裸體」的效果。王予嘉當時表示，雖因全裸上台遭受非議，但不後悔為藝術獻身。

據新京報報導引述當時廣維文華職員對此回應表示，觀眾「用肉眼是看不清的……用相機放大才能看得那麼清楚」，並強調禁止觀眾攜帶望遠鏡入場。

以廣西桂林山水實景為舞台的歌舞表演「印象‧劉三姐」中女演員著肉色緊身衣表演「少女...
以廣西桂林山水實景為舞台的歌舞表演「印象‧劉三姐」中女演員著肉色緊身衣表演「少女沐浴」，被觀眾投訴有傷風化。（取材自微博）

以廣西桂林山水實景為舞台的歌舞表演「印象‧劉三姐」中女演員著肉色緊身衣表演「少女...
以廣西桂林山水實景為舞台的歌舞表演「印象‧劉三姐」中女演員著肉色緊身衣表演「少女沐浴」，被觀眾投訴有傷風化。（取材自新京報）

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