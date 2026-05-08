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中國官媒：FIFA把中當提款機 「我們看蘇超就行」

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中國連續20無緣世足賽，球迷對世足不再狂熱，對於今年FIFA開出的天價轉播費，網...
中國連續20無緣世足賽，球迷對世足不再狂熱，對於今年FIFA開出的天價轉播費，網友表示「看蘇超就好」。圖為蘇超新一輪比賽，球迷搖旗呐喊。 （中新社）

2026年世界盃足球賽6月11日就要開幕，因央視不滿國際足聯（FIFA）對中國轉播權開價2.5億美元(約17億人民幣)至3億美元天價，雙方談崩了。電訊盈科公司2500萬美元就拿下香港獨家轉播權的網傳消息，將中網友對國際足聯的憤怒再推向新高點，一面倒轟國際足聯「雙標」歧視中國，力挺央視堅決拒買，「拒絕熬夜看球」、「無所謂，別買了，我們看蘇超就可以」。中國官媒8日再批國際足聯把中國當提款機，「這個毛病，不能慣著」，

多家中媒報導，國際足聯官網顯示，香港電訊盈科公司旗下Now TV與Viu TV獲得世界盃足球賽香港地區獨家轉播權，據了解花費約2500萬美元。消息一出，立刻躍為中國社群熱搜榜第一。

據中央社報導，網友一面倒痛批國際足聯讓香港低價取得轉播權，分明是歧視中國，籲央視堅決拒買轉播權；許多人暗示屆時「翻牆」免費看盜版轉播就好，「央視千萬別買，那我們就遍地開花」。不過Now TV尚未官宣本次轉播權具體購買費用。

北京日報「長安街知事」8日則發評論再批國際足聯，「不是咱們買不起，而是國際足聯這次的吃相實在太難看了」，稱這次輿論一邊倒地支持央視「硬剛」，其實是整個中國市場的理性覺醒，中國絕不接受被當成提款機，「國際足聯這個毛病，不能慣著」。

據英國廣播公司（BBC）報導，中國號稱有超過2億足球迷，屬世界球迷最多的國家。但業內人士指出，此次賽事的北美時差對中國觀眾而言變得尷尬。「我打開抖音、小紅書，能看昨天晚上比賽的精華：昨天晚上比賽2比1啊，姆巴佩（Killian Mbappe）說了什麼話—都是一樣有談資的」，曾任樂視體育副總裁的體育產業經理人邱志偉表示，這個因素將大為影響世界盃在中國收視率和關注度。

他表示，這一切會隨著開賽時間進一步縮水：「整個這個版權的價值，隨著比賽時間臨近就變得像海鮮一樣，要變質了，越來越不值錢了。」

中國廣電總局從2020年起規定，世界盃、奧運會等頂級賽事在中國地區的電視播映權和相關權利，只能由央視向國際機構購買。這意味著，假如國際足聯無法與央視達成協議，也將無法與中國任何機構達成合作。

邱志偉解釋說，這場僵局可能也突顯了統領市場的央視，對於本屆世界盃營收略顯悲觀的預期；「從時間上來講，這可能是我們最近十幾、二十年來，時間最差的一次世界盃了吧」。但他也承認，中國的市場體量仍是央視與國際足聯博弈的底氣，因為世界盃不能缺少了中國的觀眾。

歧視 香港 世界盃

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