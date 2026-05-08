我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's 這款湯包味鮮料足 有人囤十盒

日女團XG香港7/31開唱 陸網友怒轟聯想「731部隊」

「媽有2個老公」OPPO母親節文案翻車 挨批價值觀不正

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OPPO發布的母親節活動文案，引發網友爭議。(取材自揚子晚報)
OPPO發布的母親節活動文案，引發網友爭議。(取材自揚子晚報)

母親節臨近，「我媽有兩個『老公』」…OPPO於8日發布的母親節活動文案翻車，引發網友爭議。有網友認為，該文案價值觀不正確；也有網友表示，文案內容只是「玩梗」。對此，OPPO當天發文道歉，表示創作初衷，是希望打破刻板印象，呈現更多元、更立體的當代母親形象。目前，相關物料已下架。8日下午，OPPO官微再次發布了一則新的母親節文案。

綜合揚子晚報、新浪科技報導，在OPPO文案的配圖中，有一張追星的圖片，配文是「我媽有兩個『老公』，一個是我爸，另一個一年見兩回。跟我爸約會基本不打扮，見另一個，她恨不得穿婚紗。」文案本意是為表達「是溫柔媽媽，也是追星女孩」的主題，但相關措辭引發網友吐槽，認為容易引發歧義，涉嫌違背公序良俗。

對此，OPPO在8日發文致歉：「關於本次母親節宣傳文案引起的爭議，我們誠懇表示歉意。我們的創作初衷，是希望打破刻板印象，呈現更多元、更立體的當代母親形象：母親可以熱愛馬拉松，可以沉浸文字創作，也可以擁有自己的追星愛好。我們已第一時間下架全部相關物料。我們將認真傾聽各方批評，全面審查內容審核機制，確保此類問題不再發生。」

引發爭議後，目前該文案對外已不可見。8日下午，OPPO官微再次發布了一則新的母親節文案，但在網友們的吐槽聲中，該文案開啟了評論精選。

母親節

上一則

拒當人肉提款機 81歲港星與長子撕破臉：多年遭索200萬港元

下一則

日女團XG香港7月31日開唱 陸網友怒轟聯想到「731部隊」

延伸閱讀

嘲諷遊客？嵩山「爬不動了吧」標語被換 景區「聽勸」回應了

嘲諷遊客？嵩山「爬不動了吧」標語被換 景區「聽勸」回應了
侯明昊巡演舞台 被控抄襲檀健次 主辦這樣回應了

侯明昊巡演舞台 被控抄襲檀健次 主辦這樣回應了
「慈母手中線」母親節盛典 「媽媽門」獻當代親情

「慈母手中線」母親節盛典 「媽媽門」獻當代親情
自證是真人非AI 作家在文章裡故意寫錯字或加入隨性口語

自證是真人非AI 作家在文章裡故意寫錯字或加入隨性口語

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

2026-05-07 07:00
阿布達比的私立學校。（取材自鳳凰WEEKLY／鹽財經）

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

2026-05-07 09:30
中國男子赴美發現路邊全是木頭電線桿，當場發出感慨。（視頻截圖）

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

2026-05-05 06:30
2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。圖為巴西多家批發店已經上架看球裝備。(中新社)

世界盃轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

2026-05-06 22:08

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
中國油輪傳首次在荷莫茲海峽遇襲 中外交部回應了

中國油輪傳首次在荷莫茲海峽遇襲 中外交部回應了