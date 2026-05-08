「媽有2個老公」OPPO母親節文案翻車 挨批價值觀不正

OPPO發布的母親節活動文案，引發網友爭議。(取材自揚子晚報)

母親節 臨近，「我媽有兩個『老公』」…OPPO於8日發布的母親節活動文案翻車，引發網友爭議。有網友認為，該文案價值觀不正確；也有網友表示，文案內容只是「玩梗」。對此，OPPO當天發文道歉，表示創作初衷，是希望打破刻板印象，呈現更多元、更立體的當代母親形象。目前，相關物料已下架。8日下午，OPPO官微再次發布了一則新的母親節文案。

綜合揚子晚報、新浪科技報導，在OPPO文案的配圖中，有一張追星的圖片，配文是「我媽有兩個『老公』，一個是我爸，另一個一年見兩回。跟我爸約會基本不打扮，見另一個，她恨不得穿婚紗。」文案本意是為表達「是溫柔媽媽，也是追星女孩」的主題，但相關措辭引發網友吐槽，認為容易引發歧義，涉嫌違背公序良俗。

對此，OPPO在8日發文致歉：「關於本次母親節宣傳文案引起的爭議，我們誠懇表示歉意。我們的創作初衷，是希望打破刻板印象，呈現更多元、更立體的當代母親形象：母親可以熱愛馬拉松，可以沉浸文字創作，也可以擁有自己的追星愛好。我們已第一時間下架全部相關物料。我們將認真傾聽各方批評，全面審查內容審核機制，確保此類問題不再發生。」

引發爭議後，目前該文案對外已不可見。8日下午，OPPO官微再次發布了一則新的母親節文案，但在網友們的吐槽聲中，該文案開啟了評論精選。