中英關係升溫…英跨黨派議員本月中旬訪中 2019年來首次

路透8日報導，一個由英國跨黨派議員組成的代表團將於本月訪問中國，這將是自2019年以來首次。圖為英國首相施凱爾今年1月底訪問北京，與中國國家主席習近平會面。（路透）

路透8日報導，一個由英國跨黨派議員組成的代表團將於本月訪問中國，這將是自2019年以來英國議員首次訪問中國，這也表明在英國首相施凱爾 （Keir Starmer）今年1月訪陸以來，中英關係正在升溫。

報導引述兩名熟悉籌備工作的消息人士指，12名工黨和保守黨議員將於5月中旬對中國進行為期5天的訪問。這次訪問由英國外交部資助的非政府組織「英中協會」（Great Britain-China Centre，GBCC）籌劃，該組織旨在促進與中國的關係。

報導表示，目前尚無法確定所有參與訪問的議員名單及行程詳情。「英中協會」與英國外交部尚未對此作出回應。

施凱爾今年1月底訪問北京、上海，是相隔8年再有英國首相訪問中國，期間與中國國家主席習近平舉行會談。習近平當時說，歡迎英國政府、議會、地方各界多到中國參訪，增加對中國全面、客觀、正確的認知。

施凱爾訪中期間，英國政府宣布，中方已取消對6名現任英國國會議員的制裁。他們因批評北京侵犯維吾爾少數民族人權，於2021年遭禁止入境中國。

在英國議員此次到訪之前，9名歐洲議會議員3月也曾到訪中國，這是8年來首次，標誌著中歐關係在多年冷淡之後，外交對話初步重啟。

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