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世足賽轉播天價3億美元仍為印度17倍 央視峻拒

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世足賽轉播開天價 3億美元打對折仍為印度17倍 央視峻拒

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2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。圖為巴...
2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。圖為巴西多家批發店已經上架看球裝備。(中新社)

2026年世界盃足球賽6月11日開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格戰仍在拉鋸。國際足聯對央視開價高達3億美元(約20億人民幣)，後來降價到1.5億美元，仍是印度價格的17倍，央視兩度表態拒絕購買。「中國強硬拒絕世界盃天價轉播費」6日衝上熱搜，大批中國網民刷屏留言不滿中國轉播費20年來一直飆升，力挺央視「掀桌子」。

一旦轉播泡湯，損失最大可能是已在本屆世界盃投入5億美元中國贊助商，是否影響中國廠商贊助國際足聯賽事值得關注。

由美國、加拿大、墨西哥共同主辦的2026年美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月11日至7月19日在美加墨16座城市舉辦，中國國家男子足球隊（國足）因在亞洲區會外賽以0：1輸給印尼無緣參加，是國足連續六屆無緣世界盃，加上賽事時間多在北京時間的凌晨，中國不少球迷原本對收看世界盃轉播就興趣缺缺，如今又傳出主辦單位國際足聯對中國央視開出天價轉播版權費，引來大批中國網民和球迷憤怒，紛紛力挺央視拒買。

據北京日報報導，國際足聯一開始給央視開價高達2.5億至3億美元，央視拒不接受。國際足聯後來讓步，降低至1.2億美元至1.5億美元間，央視依舊拒絕購買。據了解，央視最初用付1200萬美元就能拿下世界盃轉播權，2010年、2014年世界盃合計花了1.15億美元，此後國際足聯將2018年及2022年世界盃的轉播權以3億美元打包賣給央視。央視無法接受20年來價格一直飆升，國際足聯坐地起價，此次鐵了心，購買預算只有6000到8000萬美元。

此前，去年的世預賽18強賽，就由於亞足聯代理公司亞洲足球集團（AFG）的報價過高，央視決定不購買轉播權，並抵制體育版權市場的不合理漲價行為。而這種情況又延續到即將開賽的美加墨世界盃上。

此外，央視這次怒掀桌子和國際足聯的雙標也有一定關係。據外媒消息，國際足聯此次開給央視的價格是賣給印度的17倍，給印度開出的價格是兩屆世界盃打包價僅為3500萬美元，這是典型的「看人下菜碟」，這樣的差別對待顯然不能接受，央視截至目前仍未與國際足聯就轉播權達成一致。中國許多網民和球迷也都支持央視和國際足聯硬剛到底，一位球迷如此感慨：「沒人會大清早起來喝酒看比賽，再說我們又是在為誰慶祝呢？」

此外，中國媒體機構記者至今遲遲無法辦理簽證，無法申請世界盃前方演播間、現場工作間和解說席，這都將導致轉播質量的下滑。另據統計，本屆世界盃中國贊助商已投入超5億美元，一旦轉播泡湯，對於中國商家無法接受，國際足聯的招商和漲價底氣也將大打折扣。

2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。(路透...
2026年美加墨世界盃將於開踢，央視和國際足聯的世界盃轉播權價格仍談不攏。(路透)

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