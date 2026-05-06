睡覺破防 上海男遭女友手機刷臉盜款

專家建議，‌‌手機解鎖優先使用指紋、密碼組合‌，避免完全依賴人臉識別。手機互動式意圖，非新聞事件圖。(新華社)

上海一名男子日前被朝夕相處的女友，趁他熟睡之際，一次次通過「刷臉」解鎖手機盜轉錢款。短短三個多月，累計「偷走」27萬餘元人民幣(約3.9萬美元)。

新京報報導，上海普陀警方6日披露破獲一起情侶間盜竊案件。4月底深夜，長壽路派出所接到轄區居民歐先生求助稱，手機內的27萬餘元存款被人盜走。經詢問，案發當日歐先生正準備用錢，卻發現手機餘額不足，查詢銀行卡信息後才得知，27萬餘元的存款竟在不知情的情況下被他人盜轉。民警逐一核實其手機轉帳紀錄，發現轉帳時間皆為凌晨時段，結合其與女友邵某共同居住的情況，初步判斷邵某具有重大作案嫌疑。

據邵某交代，近期因手頭拮据萌生盜竊念頭，自1月4日至4月24日期間，趁歐某凌晨熟睡之際，多次通過人臉識別解鎖其手機，先後21次竊取歐某手機內錢款，全部贓款均用於個人生活開銷，累計涉案金額達27萬餘元。目前，犯罪嫌疑人邵某因涉嫌盜竊罪已被上海普陀警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

早在2017年，首款人臉識別的手機發布後，關於人臉識別這類生物識別的安全性，大眾一直存有懷疑。在熟睡狀態下，手機是否能被人臉識別解鎖？

手機安全工程師李聖崎表示，目前手機人臉解鎖主要使用兩種技術路線，分別是‌‌3D結構光和‌2D圖像識別。‌‌3D結構光是投射數萬個紅外點構建人臉深度圖，結合瞳孔注視檢測，‌安全性高‌，能有效防止照片、視頻、閉眼解鎖‌‌。而‌2D圖像識別僅通過前置攝像頭比對人臉特徵，‌無活體檢測‌，閉眼、翻眼皮甚至照片都可能被識別。

李聖崎建議，‌‌優先使用指紋、密碼組合‌，避免完全依賴人臉識別。如果使用人臉，需要‌檢查手機設置‌，確保開啟「要求注視屏幕」、「睜眼檢測」等選項。此外，還可以採用‌物理防護‌，睡覺時將手機放在遠離身體的位置，或啟用部分手機的「鎖定後禁止生物識別」功能。