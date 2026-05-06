小米汽車產業鏈拼自主 小米成立新公司涉及電池製造

由小米通訊技術全資持股的小米景旭科技正式成立，分析認為，新公司或將為小米汽車業務的供應鏈自主性與技術研發提供更多支撐。圖為消費者在北京一家小米汽車零售門店內瞭解小米SU7汽車。新華社

由小米 通訊技術全資持股的小米景旭科技正式成立。信息顯示，該公司經營範圍廣泛，涵蓋了電機製造、電池製造、電動機製造、發電機及發電機組製造以及汽車零部件及配件製造等多個領域。分析認為，新公司的成立，或將為小米汽車業務的供應鏈自主性與技術研發提供更多支撐。

值得注意的是，小米新公司的業務範圍與小米近年來大力投入的智能電動汽車業務高度相關。電池、電機、汽車零部件等均是電動汽車的核心組成部分。

中科技媒體CNMO引述業內人士說法分析，北京小米景旭科技的成立，將對小米上下游成本結構與供應鏈安全形成直接影響：一方面，核心三電零組件的自主製造可以有效對沖電池與電機原料價格波動，降低採購依賴；另一方面，自研、自制、自供的垂直整合路徑正成為新能源車企構建護城河的主流方式。同時，將先進的電池製造能力複製給整個產業鏈，提高整個產業供應鏈的體系化能力，也被雷軍明確列入目標，這表明小米不僅滿足於服務自有車型，也有能力對外輸出動力總成技術，打開B端商業想像空間。

而近期有小米汽車新車諜照在網路曝光，據悉，這款新車為小米首款增程全尺寸SUV，內部代號定為「崑崙」，明確主打家庭用車市場，以增程式動力形式為核心賣點，計劃於2026年下半年正式與消費者見面。但目前小米官方並未透露關於新車訊息。

小米汽車6日宣布，其推出的新一代SU7，上市僅48天，鎖單已超過8萬台。小米汽車官方發布，4月交付量超過3萬台，2025年4月交付量為超2.8萬台。

小米集團已從初期手機為核心的企業進化為覆蓋「人車家全生態」的科技生態體。小米計劃五年投入2,000億元研發，2026年相關研發加資本投入將超160億元，並確立電動車年交付目標55萬輛。