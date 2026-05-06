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中國五一出入境人次年增3.5% 鐵路發送人次創單日新高

記者陳宥菘／即時報導
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中國為期5天的「五一」黃金周5日落幕，期間共1,127.9萬人次中外人員出入境，...
中國為期5天的「五一」黃金周5日落幕，期間共1,127.9萬人次中外人員出入境，較去年同期增長3.5%。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

中國為期5天（5月1日至5日）的「五一」黃金周5日落幕，中國官方統計，假期間共1,127.9萬人次中外人員出入境，較去年同期增長3.5%。而在5月1日假期首日，全國鐵路發送旅客2484.4萬人次，創單日旅客發送量的歷史新高。

央視報導，根據中國國家移民管理局消息，今年「五一」假期，中國全國邊檢機關共保障1,127.9萬人次中外人員出入境，日均225.6萬人次，較去年「五一」假期增長3.5%。單日出入境通關最高峰出現在5月2日，達252.9萬人次。

其中，外國人入出境125.5萬人次，較去年同期增長12.5%；入境外國人中，適用免簽政策入境43.6萬人次，較去年同期增長14.7%。官方共計查驗出入境交通運輸工具53.1萬架（艘、列、輛）次，較去年同期增長16.6%。

另外，中國鐵路「五一」假期運輸自4月29日啟動到5月6日止，為期8天。據中國國鐵集團消息，這8天全國鐵路累計發送旅客約1.58億人次，多項指標創新高。今年假期疊加各地中小學春假，旅遊、探親、休閒等出行需求旺盛，鐵路客流保持高位運行，假期首尾以長途客流為主、中間以短途客流為主。

假期前一天4月30日，鐵路客流已攀升至1,979萬人次。5月1日當天共發送旅客2484.4萬人次，創單日歷史新高，其中，長三角鐵路5月1日發送旅客473.8萬人次，占中國全國總量的五分之一。國鐵廣州局當天發送旅客375.8萬人次，北京則連續多天排在假期鐵路出行熱門城市的首位。

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