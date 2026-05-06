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英涉俄制裁名單有中港企 中：正常交往合作不應受干擾

記者陳宥菘／即時報導
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英國政府5日公布新一波針對俄羅斯的制裁，名單涉及2家中國和香港實體，中國駐英國使...
英國政府5日公布新一波針對俄羅斯的制裁，名單涉及2家中國和香港實體，中國駐英國使館發言人對此表示堅決反對，已向英方嚴正交涉。（路透）

英國政府5日公布新一波針對俄羅斯的制裁，名單涉及2家中國和香港實體。中國駐英國使館發言人對此回應稱，中方堅決反對英方實施沒有國際法依據的單邊制裁，已就此向英方嚴正交涉。

根據英國外交部聲明，這波制裁旨在繼續打擊俄羅斯無人機生產與對外侵略活動，也是英方首次動用與人口販運有關法規，制裁為俄羅斯在戰爭前線供應外籍兵員的各國實體和個人。制裁名單涉及35個個人和實體，入列的包括香港M9 LOGISTICS及其旗下公司「上海石冉國際貨運代理」。

對於中國實體遭制裁，中國駐英國使館5日以發布答記者問回應。使館發言人表示，中方堅決反對英方實施沒有國際法依據的單邊制裁、損害中國企業權益的行徑，已就此向英方嚴正交涉。

使館發言人指出，中方在烏克蘭危機問題上始終秉持客觀公正立場，始終致力於勸和促談，一貫依法依規嚴格管控軍民兩用物項出口，並強調「中俄企業開展正常的交往合作不應受到干擾和影響」。

使館發言人說，敦促英方立即糾正錯誤，撤銷對有關中國實體的制裁。中方將採取有力舉措維護中國企業合法權益。

俄羅斯 香港 無人機

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