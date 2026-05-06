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二度回應賴清德出訪史瓦帝尼 中國外交部稱「去日無多」

記者陳宥菘／即時報導
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台賴清德(中)總統2日在臉書公布抵達非洲友邦史瓦帝尼的照片。(取自賴清德臉書)
台賴清德(中)總統2日在臉書公布抵達非洲友邦史瓦帝尼的照片。(取自賴清德臉書)

賴清德總統5日結束非洲友邦史瓦帝尼國是訪問，來回皆搭乘史國國王專機。中國外交部6日再度批評稱，賴清德去程「靠騙溜入」、返程「偷飛強闖」，「十分危險和瘋狂」，並警告稱台獨行徑末日窮途，去日無多，「賴清德越折騰，越寸步難行」。

中國外交部針對賴清德訪問史瓦帝尼，於6日下午的例行記者會二度做出回應。此前，賴清德2日傍晚宣布抵達史國後，中國外交部已火速以不具名發言人發布答記者問，批評為「偷渡式外竄」。

中國外交部發言人林劍6日在記者會回應，日前，賴清德罔顧各方的普遍反對，去程偷偷摸摸鑽進外機，串通史瓦帝尼，瞞報機上人員的信息，靠騙溜入；返程有關國家拒絕飛越，賴清德又偷飛強闖，「令人不齒」。一去一返、一騙一闖，賴清德無視有關國家的領土領空和主權，「冒天下之大不韙，十分危險和瘋狂」。

林劍又指，賴清德「偷渡式」竄訪，恰恰證明了台獨分裂行徑見不得光，不容於國際社會，都不過是醜聞和鬧劇。

林劍稱「史瓦帝尼一些政客受台豢養，為台獨提供空間，是逆歷史潮流而動，中方予以強烈譴責。是認清大勢、順應民意，還是繼續被賴清德之流肆意利用，甘當撐場面的政治道具，這些國家的政客應該想想清楚，做出明確抉擇，不要一條道兒走到黑。」

林劍宣稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。事實一再說明，一個中國原則的共識在國際上深入人心，不可動搖。他表示，「台獨行徑末日窮途，去日無多。賴清德越折騰，越寸步難行。我們敦促台獨分裂勢力早日迷途知返，回頭是岸。」

賴清德本月2日搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉訪台的史國國王專機出訪該國，回程同樣搭乘這架專機，但刻意繞道，不進入早前拒絕我國專機飛越的馬達加斯加、模里西斯的飛航情報區。

針對有關國家拒絕向賴清德發放回程飛行許可，林劍稱，是否開放領空屬於各國的主權。有關國家堅持一個中國原則，拒絕向「外竄」的賴清德發放飛行許可，「這一正義之舉完全符合國際法和國際關係基本準則，更加說明一個中國原則是大勢所趨，台獨分裂行徑不得人心。」

賴清德 偷渡

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