川習會將登場 中國加強伊朗戰爭外交

伊朗外交部長阿拉奇（左）與中國外交部長王毅（右）6日在北京會面。（美聯社）

美聯社報導，美國總統川普與中國國家主席習近平 本月中將在北京會晤前，中國與伊朗 外長6日於北京會談，讓中國在伊朗戰爭中的外交角色更受矚目。近年來，北京在國際外交舞台地位日益提升，即便長期以來中國大多不願介入離境太遠的衝突，卻也逐漸開始調解從東南亞到歐洲的各種衝突。

雖然北京並非伊朗戰爭的正式調解人，但包括美國與伊朗，各方皆表示中國在緩和衝突方面發揮重要作用。川普政府正要求中國利用對伊朗的影響力，讓荷莫茲海峽開放。

中國外交部長王毅6日在北京與伊朗外長阿拉奇會晤時，呼籲實現「全面停火」，並表示中國對這場戰爭「深感憂慮」。新華社報導，王毅說：「國際社會都在關注恢復荷莫茲海峽的正常和安全通航。中國希望相關各方能盡快回應國際社會的強烈呼籲。」

川普與習近平於北京會晤時，料將討論美伊衝突。

本次會晤是阿拉奇自2月28日美伊戰爭爆發以來，首次參訪北京。會談中王毅再次呼籲重開海峽，而此舉可能成為推動美伊達成協議以結束戰爭的新力量。新華社引述阿拉奇的說法表示：「有關荷莫茲海峽問題，當前可儘快解決好開放問題。」此外，王毅同時表示，中國讚賞伊朗承諾不研發核武器，並承認伊朗和平利用核能的合法權利。

大西洋理事會全球中國中心非駐會研究員陶文亞（Tuvia Gering）指出，阿拉奇此行的時機至關重要，顯示北京與德黑蘭之間訊息傳達協調一致，同時也強化中國希望在未來任何區域協議中都能佔有一席之地。不過他提到：「除非中國提出具體倡議，否則我不會將此視為中國角色上的重大轉變。」

也有人指出，伊朗外長此行是受北京方面邀請。新加坡南洋理工大學中國外交政策教授符祥文表示，「這是中國運用其影響力召見伊朗外長，既然與伊朗舉行了會談，就不能指責中國沒有付出任何努力」。

部分分析人士指出，由於身為許多參與調停國（包括巴基斯坦及阿拉伯國家）的關鍵經濟夥伴，中國有獨特地位，能承諾戰後重建及商業援助方面提供投資，而其他國家鮮少能做到。

策略諮詢公司「美商亞洲集團」合夥人陳澍（George Chen）表示，中國在伊朗局勢中的角色不可取代。作為伊朗最大的石油買家，中國的話語極具分量，也是少數在聯合國表示同情伊朗的國家之一。此外，根據美國政府的說法，伊朗彈道飛彈計畫原是利用中國技術建構，而中國也販賣可用於飛彈生產的兩用工業組件。

中國近年來最大的外交成就之一，是2023年促成沙烏地阿拉伯與伊朗重新進行官方接觸。印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）研究員拉赫馬特表示，中國此舉廣泛被視為一項重大地緣政治突破，而中國出手時機相當謹慎，且沙烏地阿拉伯與伊朗原本就存在重啟外交接觸的動機。他說：「中國的調解往往是機會主義且低風險，通常發生在條件已有利於達成協議時。」

近期泰國與柬埔寨衝突，北京方面同樣十分積極介入，不僅主持雙方多次會晤，更與美國一同出席在馬來西亞舉行的初步停火談判。當戰事於去年十二月再度爆發時，中美兩國協助促成另一項停火協議。此外，中國與俄羅斯維持所謂的「上不封頂」友誼，北京仍針對烏克蘭戰爭提出和平提案，甚至曾接待烏克蘭外長訪中。

專家指出，中國的外交往往遵循某種模式，北京會一再呼籲尊重《聯合國憲章》及國家主權。例如，針對伊朗戰爭，習近平上個月呼籲「堅持和平共處原則、堅持國家主權、堅持國際法統治，並協調發展與安全」。南洋理工大學教授符祥文表示：「許多觀點都保持一致，十分驚人。」

泰國朱拉隆功大學國際關係教授蒂提南指出，將來衝突發生時，北京面臨低風險高報酬，因為世界受不了川普政府談判風格。他說，「美國的所作所為造成深遠損害，所有人都因此受苦，而中國則透過倡導建立在規則上的國際體系，展現全球領導力並發揮其角色。這樣一來兩者無可避免就會形成對比。」