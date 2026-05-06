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四川16歲女玩瀑布鞦韆墜亡 中媒：有多少景區高危項目？

記者潘維庭／即時報導
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中國四川一處風景區，一名16歲女遊客在「瀑布鞦韆」設備墜落，引發網上關注。（上游...
中國四川一處風景區，一名16歲女遊客在「瀑布鞦韆」設備墜落，引發網上關注。（上游新聞）

中國五一黃金周期間，3日下午，四川廣安華鎣市溪口鎮的瑪琉岩探險公園，有1名16歲劉姓女遊客在體驗「瀑布鞦韆」項目時墜落，送醫途中不治，5日當地發布通告稱，「相關責任單位和責任人員正在依法依規調查處理中」。《新京報》評論指，中國各風景區裡，還有多少類似的「高危項目」在「帶病運作」？

華鎣市當地通報指，初步認定，該事故是企業生產安全責任事故，目前已會同家屬妥善處理善後事宜，公園已停業整頓。

據澎湃新聞，該「瀑布鞦韆」由第三方公司「重慶探險營」營運，今年3月15日，其官微曾發文：雲端天梯、懸崖飛拉達等同步開業迎客，其中瀑布鞦韆擺弧有300公尺。瑪琉岩瀑布落差168公尺，約56層樓高度。

極目新聞報導，據網上影片顯示，遊客在穿戴安全繩後，被緩慢送出安全區域，其間該名遊客一直重複說「沒綁緊」，而在剛滑出安全平台後，當事人立刻跌落懸崖。

《新京報》6日下午評論稱，近年來，中國各地文旅項目開發多元，一些風景區推出不少追求刺激的高危文旅項目，還有不少景區規劃像「魔毯」、索道、纜車等裝置，但因其高危險性，近年出了不少安全事故。

該文列舉，2025年8月，貴州六盤水發生滑翔傘非正常降落事故，造成1人身亡；2024年8月，廣西崇左的德天瀑布景區「魔毯」故障，造成1死、60傷；2024年4月，廣州1處遊樂園的蹦極（高空彈跳）發生機器故障，1名遊客被掛在半空10分鐘。

該文評論，這類項目的裝置巡檢、維護保養應該更高頻率，負責該項目工作人員的安全意識也應該是最高等級。但頻繁出現的安全事故表明，一些風景區在針對這類高危項目的安全責任落實存在問題，相關安全隱患漏洞應被及時尋找糾正。

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