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四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

中國新聞組／北京6日電
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遊客出事前，曾驚呼繩子沒拴緊。(取材自微博)
遊客出事前，曾驚呼繩子沒拴緊。(取材自微博)

一名女遊客3日在四川廣安華鎣市溪口鎮瑪琉岩探險公園體驗懸崖鞦韆項目時，才離開平台便斷纜墜崖，送醫途中身亡。跌落前她驚呼繩子「沒拴緊，沒拴緊」，工作人員仍繼續讓她出發，此事引發關注。當局初步認定這是一宗企業生產安全責任事故，相關責任單位和人員正在調查處理。

綜合界面新聞、大風新聞、明報報導 ，華鎣市「5·3」事故調查組5日通報，瑪琉岩探險公園3日發生一起人員傷亡事故，16歲遊客劉某某（女）在體驗瀑布鞦韆項目時受傷，送醫途中死亡。「對此我們深感痛心。事故發生後，華鎣市立即成立調查組，對事故原因進行深入調查。初步認定，該事故是一起企業生產安全責任事故，相關責任單位和責任人員正在依法依規調查處理中。目前，我們已會同家屬妥善處理善後事宜，公園已停業整頓。為尊重逝者隱私，請大家不要轉發相關照片、視頻。」

據報導，網上一段20秒視頻顯示，一女子身著黑色上衣、短褲，戴著頭盔張開雙臂，披著一面寫有「某某軒」的藍色「披風」，她旁邊兩名穿著紅色短褂的男子正在忙碌著，其中一男子背上寫有「重慶探險營」五個字。

視頻還顯示，該女子的「披風」隨風飄起後，頭上的滑輪緩緩向前滑行。在接近前面的欄桿處時，她頓時驚叫起來「沒拴緊，沒拴緊，沒拴緊」。當越過欄竿處時，畫外音傳來一陣女子的嬉笑聲。突然，那名戴頭盔女子頭上的繩子脫落，她一下子從高空掉落下去。

事後，有人稱該女子沒有搶救過來，已經墜亡。

據報導，溪口鎮政府一名女性工作人員稱，該景區設備維修，已經閉園了，是從5月3日開始閉園的。

報導指出，公開資料顯示，「重慶探險營」為一家戶外拓展企業，該企業微信公眾號3月發布瑪琉岩瀑布風景區項目介紹，其中一項為懸崖上的大擺盪。5月4日，瑪琉岩瀑布風景區發布臨時閉園公告稱，因受不可抗力因素影響，為了築牢安全防線，同時對景區內相關設施進行專項檢修維護，景區暫停營業至5月10日。

遊客出事前，曾驚呼繩子沒拴緊。(取材自微博)
遊客出事前，曾驚呼繩子沒拴緊。(取材自微博)

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