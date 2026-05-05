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中國AI應用排名第一 豆包趁勢推出付費版

中央社台北5日電
字節跳動兩年前推出的免費AI代理「豆包」，目前穩居中國AI應用第1。（路透）
字節跳動兩年前推出的免費AI代理「豆包」，目前穩居中國AI應用第1。（路透）

字節跳動兩年前推出的免費AI代理「豆包」，目前穩居中國AI應用第1。豆包昨天趁勢推出付費版本，其中，最貴的專業版1年要價人民幣5088元（約745美元），引發中國使用者吐槽。分析稱，AI算力燒錢，大模型收費補血無可避免。

綜合鳳凰網財經、紅星新聞報導，豆包（Doubao）2024年5月15日發布，免費營運近2年後，昨天在蘋果App Store頁面悄然更新付費訂閱服務聲明。「豆包付費」迅速登上微博熱搜榜首，引發關注與熱議。

聲明顯示，豆包將推出3個付費版本，標準版連續包月68元/月（連續包年688元/年）、加強版連續包月200元/月（連續包年2048元/年）、專業版連續包月500元/月（連續包年5088元/年）。

對此，豆包官方回應，指豆包始終提供免費服務，在免費服務的基礎上，豆包也在探索推出更多增值服務，以滿足不同使用者的差異化需求。相關方案細節目前還在測試階段，正式上線時會透過官方管道發布完整訊息。

報導引述接近豆包人士透露，付費功能將主要專注在複雜任務和生產力場景，如PPT生成、數據分析、影視製作等。隨著模型能力持續升級，產品已經能滿足越來越多的複雜高價值任務。但此類任務需消耗更多算力與推理時間，因此豆包計畫上線付費服務，以滿足這部分複雜場景需求。免費版本則繼續面向用戶的日常使用。

針對豆包將開始收費，而且價碼居中國AI應用程式最高，中國網友評論瞬間沸騰。許多人吐槽，豆包從免費餐到推出大帳單是「圖窮匕見」，揚言只要收費就移除。不過也有不少人提到，國外AI產品早已實行分級服務，豆包只是逐步與國際接軌。

報導說，大模型的運行需要消耗海量算力與推理時間，本身就是一場極致的燒錢遊戲。進入2026年，全球AI算力需求已呈現指數級增長，成本壓力正沿著全產業鏈加速傳導。

從硬體端看，高寬頻記憶體（HBM）與高階AI晶片價格暴漲，直接推高了底層基礎設施成本；從需求端看，隨著AI應用爆發，推理需求正在快速超越訓練需求，導致算力資源面臨「供需雙緊」。

在此之前，阿里雲、騰訊雲等中國雲端廠商已紛紛調漲AI服務價格。

報導說，當算力成本的全鏈條上漲成為不可逆的趨勢，大模型從「免費圈地」走向「收費造血」，成為無法迴避的生存必答題。

中國行動網路商業智慧服務平台QuestMobile的資料顯示，截至3月份，豆包月活躍用戶達3.45億，穩居中國AI原生App榜首，遠超過第2名的千問（1.66億）與第3名DeepSeek（1.27億）總和。

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