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川普訪中前美軍C-17連續飛抵北京 引發前置部署猜測

記者陳湘瑾／即時報導
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圖為C-17運輸機資料照片。（美聯社）
圖為C-17運輸機資料照片。（美聯社）

美國總統川普預計5月中旬訪中，在川習會登場前，從5月1日至4日，已有至少4架美軍運輸機飛抵北京，吸引不少中國民眾到機場外圍觀看、拍照，外界普遍猜測這些飛機應是運送川普訪華所需物資。

綜合香港明報、星島日報報導，一架載荷約77噸、機身編號88204的美國空軍C-17運輸機「環球霸王III」（Globemaster III）在5月1日飛抵北京首都機場，後續又有3架同款C-17運輸機陸續抵京，累計至少4架。

外界認為，美國政府可能已開始為川普預計兩周後出訪中國的行程進行前置部署，包括運輸車隊、通訊設備與安保系統等高規格出訪的所需物資。

截至目前，中國方面仍未正式宣布川習會的時間，美國方面則是早已宣布川普將於5月14至15日訪問中國。

C-17為四引擎的重型運輸機，通常是用來執行戰術和戰略空運任務，並且會被用於海外出訪前運送美國總統或副總統的車隊及支援設備，包括被稱為「The Beast」的重裝甲總統座車。

根據過往慣例，美國總統的出行安全防護極其嚴密，其專車及其他相關支援車輛，都會預先透過美國空軍的C-17運載至世界各地。

報導指出，2017年11月，川普首次訪問中國時，也有網友拍到兩架C-17運輸機飛抵北京首都機場，外界解讀應是將專車及特勤人員的物資率先運抵北京。

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