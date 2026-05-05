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海參崴舉辦兒童閱兵 中國派小一學童參加引議

中央社台北5日電
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俄羅斯海參崴3日舉行二戰勝利81周年的兒童閱兵式，來自中國的小學一年級學生參加這...
俄羅斯海參崴3日舉行二戰勝利81周年的兒童閱兵式，來自中國的小學一年級學生參加這場遊行。(路透)

俄羅斯遠東城市海參崴3日舉行二戰勝利81周年的兒童閱兵式，成員包括來自中國的小學一年級學生，他們身著八路軍裝在1名學校師長帶領下通過主席台。消息傳出後，一度引起不少中國網友批評，相關報導及評論幾被刪除。

截至目前，中國官媒新華社俄文網頁仍保留相關報導，文中並訪問了一名來自浙江義烏的小一學生劉晗奇（音譯）。

綜合俄羅斯衛星通訊社及塔斯社報導，為了慶祝「偉大衛國戰爭」（前蘇聯及俄羅斯對二戰的慣稱）勝利81周年，海參崴（Vladivostok）3日舉辦名為「勝利的重孫輩」的國際兒童閱兵式，共有1500人參加。其中，來自中國及寮國的小學一年級學生首度參加這場遊行。

報導指出，今年是海參崴第2度舉辦國際兒童閱兵式。而當地2025年首度舉辦兒童閱兵式，北韓曾派遣小學生參加。

根據報導及現場畫面，由1500名俄羅斯、中國、寮國幼童組成的47個遊行隊伍，比照成人閱兵式的排列，腳步仍稚嫩地通過海參崴中心廣場上設置的主席台。其中，來自中國的小學生全數穿著八路軍裝分成兩排，在一名學校師長模樣的中年男子帶領下參加閱兵式。

海參崴所屬的俄羅斯濱海邊疆州州長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）說，這場閱兵式「走向了國際化」，來自中國和寮國的孩子們「與你們並肩行進，這具有非常重要的象徵意義」。

新華社報導，來自義烏的小一學生劉晗奇（音譯）在受訪時說，「能參加這場閱兵式，我感到非常榮幸。我們的先輩為了我們今天享有的和平，流盡了鮮血，獻出了生命。作為新時代的青年，我將永遠銘記這段歷史，並為創造更美好的未來貢獻力量」。

中國小一生參加海參崴遊行的消息傳出後，引起不少中國網友批評。其中有人直指，「別的地方就算了，那可是海參崴呢（原屬中國，1860年北京條約割讓給俄羅斯）」；有人則質疑「這活動誰組織的？又是誰批准的？」；有人則說：「讓不懂事的孩子去海參崴參加這活動，以後歷史課要怎麼教？」；還有人反問：「沒有上級批准，一個地方小學能組織孩子參加嗎？」

在引發網友質疑後，中國網路上的相關報導、評論文章及留言幾乎被刪除殆盡。

俄羅斯海參崴3日舉行二戰勝利81周年的兒童閱兵式，來自中國的小學一年級學生參加這...
俄羅斯海參崴3日舉行二戰勝利81周年的兒童閱兵式，來自中國的小學一年級學生參加這場遊行。(路透)

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