我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普掌控共和黨的權力是否穩固 今天7場初選成測試指標

湖南煙花廠爆炸死亡增至26人 全市爆竹廠全面停產

湖南煙花廠爆炸傷亡慘重 中國國務院成立調查組徹查

中央社台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖南省瀏陽市華盛煙花廠4日發生爆炸事故。圖為5日爆炸現場消防員持續救援。(中新社...
湖南省瀏陽市華盛煙花廠4日發生爆炸事故。圖為5日爆炸現場消防員持續救援。(中新社)

央視新聞報導，針對湖南省瀏陽市一個煙花(註：台灣稱煙火)廠昨天發生爆炸事故，造成26死61傷的嚴重傷亡，中國國務院今晚宣布成立事故調查組，按照「四不放過」原則查清查透事故原因和責任，加強行刑銜接（行政執法與刑事司法銜接），嚴肅追責問責。

位在瀏陽市的華盛煙花公司廠房，4日下午4時40分左右發生嚴重爆炸，現場冒起沖天濃煙且威力驚人，距離爆炸點500公尺範圍內的房屋門窗玻璃都被震碎，整個區域被炸成廢墟。

根據當地官方通報，這起嚴重爆炸事故目前已造成26人死亡、61人受傷。而管轄瀏陽市的長沙市政府今天中午宣布，瀏陽市所有煙花爆竹生產企業全面停產整頓，同步展開各領域安全生產「大排查、大整治」，堵塞監管漏洞，壓實企業主體責任，全力提升安全水準。

中共總書記習近平今天凌晨指示，要求加強搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作。並要儘快查明事故原因，嚴肅究責。各地區和有關部門要深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理。

公開資料顯示，華盛煙花公司成立於2000年，是當地規模較大、以出口為主的「合格中高端煙花企業」，擁有800畝生產基地，主打高空禮花彈、組合煙花及大型焰火燃放，產品遠銷海外並通過多項國際認證，同時承接中國國家各類大型節慶煙火工程，屬於「具一定知名度和實力的老牌花炮企業」。

圖為5日湖南長沙瀏陽市拍攝的事故現場（無人機照片）。（新華社）
圖為5日湖南長沙瀏陽市拍攝的事故現場（無人機照片）。（新華社）

習近平 國務院

上一則

湖南煙花廠爆炸死亡增至26人 全市爆竹廠全面停產

下一則

比眨眼還快…中國10後小孩哥「1秒還原魔方」

延伸閱讀

湖南煙花廠爆炸死亡增至26人 全市爆竹廠全面停產

湖南煙花廠爆炸死亡增至26人 全市爆竹廠全面停產
五一連假重大事故 湖南煙花廠爆炸已致21人死亡、61人受傷

五一連假重大事故 湖南煙花廠爆炸已致21人死亡、61人受傷
湖南煙花廠爆炸釀21死 災後現場畫面慘不忍睹

湖南煙花廠爆炸釀21死 災後現場畫面慘不忍睹
雲南紅河州客車側翻7死12傷 官方查處掛牌督辦

雲南紅河州客車側翻7死12傷 官方查處掛牌督辦

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
女子半夜接到過世親人的來電，卻意外揭發多起刑事案件；示意圖。 （取材自紅網）

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

2026-05-04 09:30
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30

超人氣

更多 >
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」