湖南煙花廠爆炸死亡增至26人 全市爆竹廠全面停產

湖南長沙5日下午召開記者會，說明瀏陽煙花廠爆炸事故最新情況及最新救援進展，圖為新聞發布會現場全體起立為遇難者默哀。（圖／取自央視）

湖南長沙瀏陽市華盛煙花(註：台灣稱煙火)製造燃放有限公司工廠4日發生爆炸，死傷人數持續攀升，截至目前，爆炸事故已致26人死亡，61人受傷。目前，現場已基本完成搜救，瀏陽全市煙花爆竹生產企業全面停產，長沙市政府並承諾將積極配合事故調查。

長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司工廠4日發生爆炸，湖南長沙在事發一天後召開新聞發布會，說明瀏陽煙花廠爆炸事故最新情況及最新救援進展。

此次爆炸事故已致26人死亡，61人受傷。據了解，爆炸發生後，傷員被送至兩家醫院進行緊急救治，年齡較大為68歲，年齡較小的有20多歲，多為骨傷。

事故發生後，湖南立即啟動應急預案，省市縣（市）三級聯動，成立現場救援指揮部，緊急調派5支救援隊伍共482人。調動消防、應急、公安、衛健等部門1,500多人，進行應急救援、現場處置、醫療救治等相關工作。

目前，已基本完成現場搜救；依法對涉事企業負責人採取控制措施；實時監測空氣和水體，相關環境指標正常。

相關負責人介紹，將對傷員逐一會診評估，密切監測傷情變化，動態調整完善救治措施，做好傷員救治。當地政府也已組建善後處置專項工作組，採取「一人（戶）一專班」，主動聯繫對接傷亡人員家屬，建立訴求收集、解決的閉環工作機制。

長沙市委副書記、市長陳博彰表示，向所有遇難者表示哀悼，向所有遇難者家屬、受傷人員和其他受災群眾，向全社會作出誠懇道歉。並承諾將積極配合事故調查，進行全方位調查核查，完整還原事故發生過程，絕不模糊事實、不回避問題。

此外，瀏陽市從5月4日晚上7點起，所有煙花爆竹生產企業全面停產整頓，並就生產經營超標、獨立生產、違禁產品等問題進行重點查處。同時，進行各領域安全生產排查整治，包括道路交通、消防、危險化學品等，堵塞監管漏洞，壓實企業主體責任。