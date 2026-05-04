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日媒：中國多地日本留學展突延期 傳遭官方施壓

中央社東京4日專電
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朝日新聞報導，原定4月中旬在中國上海等地舉行的日本留學推廣活動，在開展前夕臨時宣...
朝日新聞報導，原定4月中旬在中國上海等地舉行的日本留學推廣活動，在開展前夕臨時宣布延期。多名相關人士透露，背後疑似受到官方施壓影響。（路透）

朝日新聞報導，原定4月中旬在中國上海等地舉行的日本留學推廣活動，在開展前夕臨時宣布延期。多名相關人士透露，背後疑似受到官方施壓影響。分析指距離日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」相關答詢已接近半年，日中關係依舊嚴峻。

報導指出，延期的是由日本民間團體主辦的「第3屆日本大學中國巡迴教育展」，原訂自4月11日起依序在上海、北京與成都登場。活動邀集約50所日本大學及語言學校參與，向有意赴日留學者介紹課程內容並說明申請流程，原本預計3地合計可吸引約2000人參與。

不過，主辦單位4月9日向相關機構發出通知，表示「因不可抗力因素無法舉辦」，宣布活動延期。多名知情人士透露，「（中國）當局聯繫飯店等活動場地，要求不得舉辦相關活動」，導致計畫受阻。

高市早苗去年11月發表「台灣有事」相關答詢後，中國教育部隨即呼籲中國民眾審慎考慮赴日留學。分析指出，這次活動延期可能也反映地方當局對中央政策的配合。

一名從事日本留學派遣業務超過25年的業者坦言，「過去從來沒見過政治問題對民間交流產生如此直接的影響」。

此外，根據相關大學透露，在中國當局態度趨於強硬後，部分依據校際協議進行的交換留學計畫也已經喊卡。

日本 高市早苗

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