WSJ：中國「茶壺煉油廠」吸納伊朗石油 有如救生圈

在中國遼寧省大連市長興島的恆力石化旗下的一處煉油與石化綜合設施。路透

華爾街日報報導，美國採取行動封鎖伊朗 港口及攔截油輪以施壓的同時，也將目標對準被稱為「茶壺煉油廠」的中國民營煉油廠，這些煉油廠幾乎吸納了伊朗出口的全部石油 。報導更形容，中國這些「茶壺煉油廠」有如為伊朗提供資金救生圈。

報導指出，美國正加緊切斷伊朗最關鍵的資金命脈，那就是伊朗與中國的秘密石油貿易。為此，華盛頓正對中國的「茶壺煉油廠」加大施壓力度，這些煉油廠系統每年能為伊朗輸送數百億美元的資金。

美國財政部 4月下旬對中國恆力石化的一家子公司實施制裁，理由是這家公司購買了數十億美元的伊朗石油，同時遭制裁者還包括參與相關交易的40家航運公司和船隻；美國財政部隨後並警告一些金融機構，它們可能因為協助這些中國煉油廠與伊朗的交易，成為被打擊目標。

報導指出，對中國來說，這100多家「茶壺煉油廠」是規避美國制裁的重要工具。能源分析師表示，中國政府把與伊朗的石油貿易，外包給獨立於中國國營龍頭油企的小型民營煉油廠，中國政府既能支持伊朗，又能確保伊朗石油供應，還能平衡與美國和中東國家的關係。

根據公開資料，中國並未從伊朗進口石油。自2023年以來，中國海關部門從未列出任何從伊朗進口石油。但根據美國的制裁通知和起訴書內容，伊朗賣家、中國「茶壺煉油廠」和中間商「煞費苦心地隱藏他們的活動」。但據估計，2025年中國進口石油中有12%來自伊朗。

這些行徑包括：油輪關閉應答器以避免被發現；在海上進行危險的「船對船」石油轉手，以掩蓋伊朗石油的來源；由伊朗成立空殼公司協助款項交易。

而2025年以來，已有5家中國「茶壺煉油廠」成為美國制裁的目標。但與中國國營龍頭油企不同的是，這些「茶壺煉油廠」幾乎沒有海外資產，即便被切斷與美國銀行系統的聯繫，損失也較小，且能改用人民幣而非美元與伊朗貿易結算，不但避開了制裁，還為中國提供了維持石油流動的變通辦法。

總部位於美國的倡議團體「聯合反對核子伊朗」（United Against Nuclear Iran）研究總監羅斯（Daniel Roth）直指，正是這些「茶壺煉油廠」，讓德黑蘭政權得以維持運轉。

有能源分析師表示，這類貿易如今規模之大，以至於要完全切斷也會困難重重。要想成功，美國將不得不採取更激烈的措施，比如攔截更多的船隻或摧毀伊朗的能源出口基礎設施，但這將推升全球油價，並可能激怒中國。

報導指出，這些「茶壺煉油廠」早年曾是中國官方試圖打擊的對象。但為提升國營龍頭油企的競爭力，中國方面2015年起允許部分「茶壺煉油廠」進口石油提煉，但進口對象並不僅限於伊朗石油。

2018年起，美國總統川普（Donald Trump）加強制裁伊朗，導致中國國營油企不敢進口伊朗石油，「茶壺煉油廠」填補了這個空缺，更讓中國自伊朗進口的石油不減反增。

在這種情況下，報導引述專業機構統計，自2017年到2025年，中國從伊朗進口的石油成長超過1倍，達到每天約140萬桶。