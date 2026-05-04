豆包擬分三檔訂閱價格推付費版 最高月費70美元

豆包App Store頁面近日出現付費版本服務聲明，內容顯示，為更好服務專業用戶，豆包將在免費版基礎上，推出包含更多增值服務的付費版本。（新浪財經）

字節跳動旗下AI應用豆包擬新增付費訂閱模式。據澎湃新聞4日報導，豆包App Store頁面近日出現付費版本服務聲明，內容顯示，為更好服務專業用戶，豆包將在免費版基礎上，推出包含更多增值服務的付費版本。頁面同時曝光三檔訂閱價格，最高月費達人民幣500元（約70美金）。

根據App Store頁面資訊，豆包付費版本暫分為標準版、加強版與專業版。其中，標準版連續包月每月人民幣68元、連續包年688元；加強版連續包月每月200元、連續包年2048元；專業版連續包月每月500元、連續包年5,088元。

對此，豆包官方回應表示，豆包始終提供免費服務，在免費服務基礎上，也在探索推出更多增值服務，以滿足不同用戶的差異化需求。相關方案細節目前仍在測試階段，正式上線時會透過官方管道發布完整資訊。

據消息人士透露，付費功能將主要聚焦複雜任務與生產力場景，例如PPT生成、數據分析、影視製作等。隨著模型能力持續升級，產品已能滿足更多複雜且高價值任務，但這類任務需要消耗更多算力與推理時間，因此豆包計畫推出付費服務，免費版本則繼續面向日常使用需求。

豆包是字節跳動旗下核心大模型產品，此前長期以免費模式吸引用戶。字節跳動火山引擎負責人譚待先前談及大模型定價時曾表示，漲價只是部分廠商的市場行為，行業內同樣也有廠商推進降價，核心分歧在於對Token（詞元）價值的判斷邏輯。他指出，下一代模型能力更強，單Token成本會上升，但能創造的經濟價值也會同步提升。

據火山引擎（字節跳動旗下的AI服務平台）披露，截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120萬億，過去3個月內成長1倍，較2024年5月發布時成長1,000倍。目前，在火山引擎上累計Token使用量超過1萬億的企業，已從去年底的100家增至140家。

澎湃新聞指出，豆包探索付費模式，也反映大模型產品商業化正在加速。海外AI應用如ChatGPT、Anthropic、Grok等，早已推出付費訂閱方案；中國頭部大模型廠商如智譜、DeepSeek等，也已陸續推出付費版本。

報導續指，大模型服務究竟漲價或降價，目前尚未形成一致趨勢。智譜今年以來曾多次上調部分API價格，理由包括市場需求增長、用戶規模與調用量快速提升；但DeepSeek近期則對部分模型API推出限時優惠，並調降輸入快取命中價格。報導認為，無論漲價或降價，更多仍是各家大模型廠商基於市場定位、算力成本與用戶需求作出的個別判斷。