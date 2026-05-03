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強化「一中原則」 中國在「開羅宣言」發表地建紀念碑

記者黃雅慧／即時報導
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中國駐埃及使館3日發布消息，為紀念《開羅宣言》在埃及米娜宮飯店達成，中方近期在米...
中國駐埃及使館3日發布消息，為紀念《開羅宣言》在埃及米娜宮飯店達成，中方近期在米娜宮飯店建立紀念碑。當前，立碑區域正在修繕，完工後將向公眾開放。(圖取自中國駐埃及使館)

中國駐埃及使館3日發布消息，為紀念《開羅宣言》在埃及米娜宮飯店達成，中方近期在米娜宮飯店建立紀念碑。當前，立碑區域正在修繕，完工後將向公眾開放。

從圖片來看，碑文上面寫著「謹紀念《開羅宣言》於此地代成。台灣回歸中國是第二次世界大戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。

新華社報導強調，《開羅宣言》為結束第二次世界大戰做出重要貢獻，是確認台灣作為中國不可分割領土的重要歷史和法理依據，與之後重申《開羅宣言》規定的《波茨坦公告》等一系列具有法律效力的文件構成了二戰後國際秩序的組成部分。

《開羅宣言》於1943年12月1日誕生，為二戰後同盟國需協調對日作戰與戰後安排、中國堅持抗戰並躋身大國行列三大背景疊加的結果。內容明確「日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中國」。

《開羅宣言》長期被中國官方視為「一個中國原則」最重要的國際法基石之一，把台灣歸還給中國，法理上鎖死「台灣是中國領土」，從而否定任何「台獨」或「地位未定」說法。後續配套文件還有1945年的《波茨坦公告》重申「開羅宣言之條件必將實施」；1945年的《日本投降書》中，日本承諾「忠實履行波茨坦公告各項規定」等。

一中原則 埃及

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