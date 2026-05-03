我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

儘管中東戰事未決 貝森特：川習會應該不會再延期

中批賴竄訪 台外交部：4美國總統也曾「密訪後宣布」

中學者：川習會重在風險管理 台灣問題成雙方溝通焦點

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南華早報引述復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指，中美雙方雖有意展現探索「戰略穩定...
南華早報引述復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指，中美雙方雖有意展現探索「戰略穩定」的意願，但難以透過美國總統川普一次的訪問就取得實質突破，特別是在台灣等議題上，更重要的是管理風險並理解彼此紅線。（歐新社）

美國總統川普預計5月14日至15日訪問中國，學者分析，川普此行重點在於風險管理與關係穩定，美方一方面希望避免與中國在關鍵供應鏈上全面脫鉤，另一方面在俄烏與中東局勢未明下，也不願在台海或南海再添變數；其中，台灣問題被視為雙邊關係最敏感的關鍵議題。

香港英文媒體南華早報指出，當地時間5月1日，川普表示，儘管與伊朗談判陷入僵局，他仍將按原定計畫5月訪華，並稱此行「一定會非常精彩」。川普原計畫於3月底訪問北京，但在美國聯合以色列對伊朗開戰後行程推遲，白宮隨後宣布將於5月14日至15日訪問中國。

報導引述上海國際問題專家沈丁立分析，川普此行主要是為了「風險管理」。他指出，美國希望避免在關鍵供應鏈上（如稀土）完全與中國脫鉤，同時也希望中國不向伊朗提供軍事支持。還有對中國而言，「重點則在台灣問題」。

南京大學國際關係學院副院長馬博表示，川普此行首要考量是穩定對中關係，「在俄烏戰爭與伊朗戰事都沒有明確出路的情況下，華府無法承受在台海或南海再開闢新的不穩定戰線。」

馬博補充，中美在貿易與科技領域的摩擦已進入「常態化」，美國供應鏈調整也並非只針對中國。他認為，更敏感的仍是中國周邊包括台海、南海以及某種程度上的朝鮮半島等的安全問題，「這些領域的外溢風險更高，也可能成為雙邊溝通的重點」。

另，復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指，川普正面臨國內對伊朗戰爭的壓力，希望透過訪華取得外交成果，同時也希望推動美國農產品、能源與飛機出口等經濟利益。「雙方都希望展現願意探索『戰略穩定』的努力，但不可能僅透過一次訪問取得實質突破，特別是在台灣等議題上，更重要的是管理風險與理解彼此紅線。」

此前，新華社報導，中國外交部長王毅4月30日與美國國務卿魯比歐通話時提到，元首外交始終是中美關係的「定盤星」。雙方要維護好來之不易的穩定局面，籌備好重要高層互動議程，擴大合作面、管控分歧點，探索構建具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。

王毅並強調，「台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點。美方應信守承諾，作出正確抉擇，為中美合作打開新的空間，為世界和平作出應盡努力」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

香港 白宮 川普

上一則

福建艦核心艦載機集體亮相 中「航母5件套」配齊了

下一則

白宮晚宴漏網鏡頭 美防長夫人穿21美元中製平價洋裝？

延伸閱讀

王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點
川習會倒數2周 美中外長在行前通話

川習會倒數2周 美中外長在行前通話

日本學者指川習會不排除另有「台灣密約」 加速中國統一台灣

日本學者指川習會不排除另有「台灣密約」 加速中國統一台灣
澳洲外長二次訪華 釋兩國關係再升溫信號

澳洲外長二次訪華 釋兩國關係再升溫信號

熱門新聞

受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
坐在川普左手邊的江惟嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30

超人氣

更多 >
伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事

伊朗鬆口「主動減產石油」 影響30%油藏 專家：華府低估一件事
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗