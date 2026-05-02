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台退將登中艦：雷達基座沒生鏽沒補漆 可開到美國展國力

記者林宸誼／即時報導
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台退役海軍艦長呂禮詩。（本報系資料照）
台退役海軍艦長呂禮詩。（本報系資料照）

日前中國海軍建軍77周年活動時，台退役海軍艦長呂禮詩在青島登上中國軍艦參觀，在受訪時稱「解放軍、祖國強大」引發爭議，陸委會稱將以《兩岸條例》「合作行為之虞」展開調查。中媒「觀察者網」2日則登出他的受訪內容文章，他提到皆服役8年以上烏魯木齊艦和濰坊艦的雷達等設施基座，以及基座的鉚接孔，沒有生鏽和補漆的痕跡。

呂禮詩還指「有一個大膽的想法」，就是解放軍可以思考一下，是不是可以把軍艦開到美國，讓美國人看一下，這才是真正的一個國力展現，「我相信美軍看了之後也會大為震撼。」

觀察者網報導，呂禮詩表示，他是收到國台辦的邀請前往青島參觀。在青島奧帆中心碼頭參觀了兩艘海軍艦艇，一艘是烏魯木齊艦，另外一艘是濰坊艦。

呂指，烏魯木齊艦其實已服役了8年，濰坊艦也服役了13年。上船後完全沒有陳舊的感覺，不太像十幾年的船。濰坊艦可能只像一艘5年前的船，烏魯木齊艦感覺好像是剛下水，這保養得很不錯。

呂禮詩提到，艦艇的保養不是單純掃掃地，解放軍所使用的鋼材以及油漆或者說塗料，可能與美、台用的完全不一樣。美軍艦艇是上個世紀的船，鐵鏽非常多，艦艇上雷達等設施有基座，而基座的鉚接孔也是比較容易生鏽的地方。

呂稱，上解放軍的艦船後仔細查看，感覺這些部位是沒生鏽的。他稱，如果按照部分台灣媒體以及「青鳥、黑熊」的說法，沒生鏽是因為臨時補漆；但如果是補漆，就一定會有補漆的痕跡。

呂禮詩還分享，當時可以看到魚雷發射架，也可以看到內部的地板非常乾淨，說明平常清潔保養做得很好。「做甲板的清潔保養要用刷子慢慢刷起來，或者用吸塵器吸再拖」，但有些台灣士兵比較懶，掃時沒掃乾淨，拖的時候就把髒汙拖得到處都是。

對於台國防部長顧立雄日前在立法院表示，陸委會已提出兩岸條例修正案，針對有損害國家尊嚴行為的退休軍官有所懲。呂禮詩指出，「難道我們每天都要活在謊言裡不說實話嗎？我們看到實際上是什麼狀況，我們就講什麼樣的事，對不對？」

解放軍

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