我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遵循巴菲特投資大師建議 打造百萬元個人退休帳戶

賴清德出訪北京跳腳 陸委會：不需RPC同意

美國制裁涉伊朗石油交易5家中企 中國發布禁令反制

中央社台北2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於大連長興島的恆力石化產業園。(新華社)
位於大連長興島的恆力石化產業園。(新華社)

針對美國以參與伊朗石油交易為由，將中國5家石化企業列入「SDN清單」制裁，中國商務部今晚公告一項反制禁令，明定即日起不得承認、不得執行、不得遵守美國的制裁規定，並批評美方違反國際法與國際關係基本準則。

中國商務部官網2日晚間公告，「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」工作機制針對美國以參與伊朗石油交易為由對恆力石化（大連）煉化有限公司等企業採取的列入「特別指定國民清單」（SDN清單）、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施，依法展開綜合評估，確認美國對上述企業的制裁措施存在不當域外適用情形。

公告稱，為維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益，中國商務部根據「阻斷辦法」相關條文與工作機制的決定，發布禁令，自公布之日起施行。

這項禁令明定，不得承認、不得執行、不得遵守美國依據第13902號行政令、第13846號行政令等規定，以參與伊朗石油交易為由，對恆力石化（大連）煉化有限公司、山東壽光魯清石化有限公司、山東金誠石化集團有限公司、河北鑫海化工集團有限公司與山東勝星化工有限公司採取的列入「特別指定國民清單」、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施。

中國商務部新聞發言人透過「答記者問」新聞稿，批評美方不當禁止或限制中國企業與第三國（地區）及其公民、法人或其他組織展開正常的經貿及相關活動，違反國際法和國際關係基本準則。

發言人稱，中國政府一貫反對缺乏聯合國授權和國際法依據的單邊制裁。此次發布禁令，是依法實施「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」的具體行動，不影響中方承擔和履行國際義務，也不影響中國依法保護外商投資企業的合法權益。

商務部 石油 伊朗

上一則

河南靈寶一足療店失火 6人死亡

下一則

台退將登中艦：雷達基座沒生鏽沒補漆 可開到美國展國力

延伸閱讀

川習會前斬伊朗金脈？美制裁中國煉油巨頭與數十家航運商

川習會前斬伊朗金脈？美制裁中國煉油巨頭與數十家航運商

歐盟對俄第20輪制裁含多家中企 北京批肆無忌憚

歐盟對俄第20輪制裁含多家中企 北京批肆無忌憚
美國實施新制裁打擊伊朗資金鏈 並鎖定中國石油碼頭

美國實施新制裁打擊伊朗資金鏈 並鎖定中國石油碼頭
美國再祭大規模制裁 矛頭指向中、伊影子貿易

美國再祭大規模制裁 矛頭指向中、伊影子貿易

熱門新聞

鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
坐在川普左手邊的江惟嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30
上海地鐵不到一周時間就發生兩起旅客在地鐵車廂打架事故，且爆發肢體衝突的當事人均為女性。（圖／截自影片）

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

2026-04-26 09:49
拍攝視頻的博主看到篡改侵華歷史，當場被氣哭。（視頻截圖）

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

2026-05-01 05:30

超人氣

更多 >
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了
美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元

美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元
英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格