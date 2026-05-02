美國制裁涉伊朗石油交易5家中企 中國發布禁令反制

位於大連長興島的恆力石化產業園。(新華社)

針對美國以參與伊朗石油 交易為由，將中國5家石化企業列入「SDN清單」制裁，中國商務部 今晚公告一項反制禁令，明定即日起不得承認、不得執行、不得遵守美國的制裁規定，並批評美方違反國際法與國際關係基本準則。

中國商務部官網2日晚間公告，「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」工作機制針對美國以參與伊朗石油交易為由對恆力石化（大連）煉化有限公司等企業採取的列入「特別指定國民清單」（SDN清單）、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施，依法展開綜合評估，確認美國對上述企業的制裁措施存在不當域外適用情形。

公告稱，為維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或其他組織的合法權益，中國商務部根據「阻斷辦法」相關條文與工作機制的決定，發布禁令，自公布之日起施行。

這項禁令明定，不得承認、不得執行、不得遵守美國依據第13902號行政令、第13846號行政令等規定，以參與伊朗石油交易為由，對恆力石化（大連）煉化有限公司、山東壽光魯清石化有限公司、山東金誠石化集團有限公司、河北鑫海化工集團有限公司與山東勝星化工有限公司採取的列入「特別指定國民清單」、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施。

中國商務部新聞發言人透過「答記者問」新聞稿，批評美方不當禁止或限制中國企業與第三國（地區）及其公民、法人或其他組織展開正常的經貿及相關活動，違反國際法和國際關係基本準則。

發言人稱，中國政府一貫反對缺乏聯合國授權和國際法依據的單邊制裁。此次發布禁令，是依法實施「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」的具體行動，不影響中方承擔和履行國際義務，也不影響中國依法保護外商投資企業的合法權益。