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央視轉播權價碼談不攏 中國恐看不到世足賽

央視轉播權價碼談不攏 中國恐看不到世足賽

中央社台北2日電
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中國體育圈近日盛傳，官媒中央電視台與國際足球總會（FIFA）迄今談不攏轉播權價碼...
中國體育圈近日盛傳，官媒中央電視台與國際足球總會（FIFA）迄今談不攏轉播權價碼，陷入前所未有的僵局，中國地區恐將看不到世足賽直播。（歐新社）

2026年世界盃足球賽即將在6月11日開幕，中國體育圈近日盛傳，官媒中央電視台與國際足球總會（FIFA）迄今談不攏轉播權價碼，陷入前所未有的僵局，中國地區恐將看不到世足賽直播。

中國官方明定，重大國際體育賽事在中國境內的電視轉播權，由央視獨家談判與購買轉播權；央視取得轉播權再分銷給其他平台。去年，央視嫌價碼太高，未轉播中國男足在世足賽亞洲區資格賽多場賽事，引發球迷不滿。

距離世足賽開幕只剩40天，中國地區的賽事轉播權卻因國際足總的「天價報價」與央視的「堅不讓步」陷入前所未有僵局，今天躍為社群關注話題。

據平台直播吧報導，曾在央視體育任職11年的中國足球解說員王濤指出，以往世足賽轉播權通常半年前就談定，這是首次在開賽前一個多月前還沒有塵埃落定。

王濤說，央視認為國際足總這次的開價實在是太離譜了，因為今年的轉播權價格據說是抬到了接近3億美元，相當於20多億人民幣；央視要是操作不好，很可能賠錢。

中國體育圈近日盛傳，國際足總的中國轉播權開價2.5至3億美元，比上一屆卡達世界盃翻倍。但央視只願意出6000至8000萬美元，理由是收視率與商業價值有限。

多名體育人士指出，中國連續6屆無緣世界盃，球迷熱情消退，廣告商投放意願下降；加上這次美加墨世界盃，70%比賽集中在北京時間凌晨至清晨時段，收視率更不樂觀，廣告收益難以平衡天價版權。

王濤說，現在只剩一個多月談好轉播權，招商的時間也只有一個月左右。所以需要各大品牌都加速和央視談判，同時各大二次版權的平台也提前把價碼都提出來，再由央視出面跟國際足總好好砍價。

如果央視不買轉播權，其他平台也無權直接採購，中國地區將無合法免費直播世足賽的管道。

截至目前，美加墨世足賽香港地區轉播權由Now TV取得，澳門地區轉播權也尚未敲定。

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