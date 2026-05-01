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長得像習近平也有事？山東男抖音發自拍照判違規

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一名山東男子在抖音宣傳自家售賣的貝殼海螺，卻因自己長相與習近平神似，遭平台判定違...
一名山東男子在抖音宣傳自家售賣的貝殼海螺，卻因自己長相與習近平神似，遭平台判定違規。(取材自Ｘ平台)

「李老師不是你老師」在X平台發文指出，近日，山東一名男子在抖音上宣傳自家售賣的貝殼海螺，因其長相被指與習近平有幾分相似，導致帳號被平台限制「禁止修改個人資料30天」，同時男子發布的自拍照及頭像全部被抖音刪除。他不解問道：「發個自拍照也違規了？」

綜合媒體報導，這名男子平時透過短影音平台經營海味飾品生意，為提升商品曝光度，他在帳號中使用自己的自拍照與頭像。然而不久後，平台即以「含有違規內容」為由，強制刪除相關照片，並限制其30天內不得修改個人資料。

從平台通知內容來看，官方稱該帳號的頭像、名稱、封面照片及個人簡介等涉及違反網路法律或平台規範，要求用戶配合維護平台秩序。儘管通知未明言具體原因，但外界普遍認為，觸發審查的關鍵在於男子外貌與習近平有幾分神似。

相關照片曝光後，不少網友認為其五官比例與神情確實與習近平相近，但仍存在明顯差異。即便如此，平台仍祭出處分，讓當事人相當無奈，直言只是發張自拍照，卻意外成了「違規行為」。

事實上，這類「長相違規」並非孤例。旅歐聲樂家劉克清過去也因外貌酷似習近平，導致多個社群帳號遭封鎖，原因同樣被歸類為不明確的違規內容。他曾為此歷經多年申訴，直到今年才終於恢復正常使用頭像。

外界分析，此類案例折射出中國網路審查機制對政治符號的高度敏感。無論是文字、影像，甚至個人長相，只要可能被解讀為涉及領導人形象，都可能觸發平台自動過濾與限制措施。

許多網友留言調侃，認為這簡直是現代版的「避諱」。有評論指出，這反映了中國網路審查系統的極端敏感度，任何可能被聯想為政治隱喻或損害領導人威信的符號，包含真人長相，都會被AI算法列入清除名單。網友嘲諷表示，長得像領導人可能得被迫去「整容」才能換取網路發言權，這種「長相罪」也成了中國網路環境下特有的荒誕景觀。

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