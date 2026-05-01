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中國國企五糧液財報離譜 官媒提出5問籲監管介入

中央社台北1日電
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中國糖酒食品精品博覽會場上，一位民眾關注「五糧液」。 中新社檔案照
中國糖酒食品精品博覽會場上，一位民眾關注「五糧液」。 中新社檔案照

中國白酒國企五糧液昨晚公布財報，大幅下修2025年營收與獲利，從而大舉美化2026年第1季業績，引發股民痛批「無法無天」。官媒中新經緯今天發出「五問五糧液」，質問去年人民幣303億元（約44億美元）的營收為何憑空消失，呼籲監管介入、股民提告。

五糧液集團是隸屬四川省宜賓市的國有企業，有「白酒老二」之稱，規模僅次於貴州茅台，同樣存在嚴重貪腐問題。2月28日，五糧液黨委書記、董事長曾從欽涉嫌嚴重違紀違法被查，迄今無人接任。而曾從欽的前一任董事長李曙光，2025年1月涉貪落馬。

官媒中國新聞網報導，「上市公司這麼兒戲嗎？」、「你以為你很聰明嗎，拿散戶當猴耍？」、「財報隨便改，無法無天」。4月30日晚間，五糧液披露的財報引發股民質疑。

五糧液年報顯示，2025年實現營業收入405.29億元，比2024年下降54.55%；歸屬於上市公司股東的淨利潤89.54億元，大減71.89%。

此外，2025年前3季的營業收入、歸屬於上市公司股東的淨利潤，分別大幅下調至306.38億元、64.75億元，下調幅度分別約50%和70%。

五糧液宣稱，公司對2025年業務模式進行梳理，基於謹慎性原則，調整2025年部分業務收入確認相關核算。此次「前期會計差錯」更正，涉及2025年已披露的前3季合併資產負債表與合併利潤表的部分項目。

五糧液大幅調降2025年營收與獲利，讓2026年第1季財報大舉「受益」。報告顯示，五糧液第1季實現營業收入228.38億元，年增33.67%；歸屬於上市公司股東的淨利潤80.63億元，暴增82.57%。

中新網旗下的財經媒體中新經緯今天發出「五問五糧液」的評論文章，質疑五糧液為何業績大變臉？前3季營收303億元為何憑空消失？會計差錯更正是否合規？

文章提到，五糧液這一連串的操作披露後，有股民直呼「報表可以隨意調整嗎，聞所未聞！」還有股民認為，「如果這樣都允許的話，從此所有財報都不具備可信度」；另有網友調侃五糧液是「無良液」。

中新經緯並引述上海久誠律師事務所律師許峰表示，公告顯示的訊息存在虛假陳述的嫌疑，五糧液應該給出市場和投資者更加明確的解釋，以排除虛假陳述疑問。如果無法做出合理的解釋，「可能監管層有必要介入查明，以保障投資者知情權」。

文章還引述段和段律師事務所權益合夥人張琦指出，五糧液本次操作實質違反多項監管規定：一是前期披露的季報數據嚴重失真，違反中國「證券法」；二是故意混淆會計政策變更與會計差錯更正，濫用會計準則，規避監管對會計政策變更的嚴格披露與審議要求；三是連續3期財報出現重大數據偏差，暴露公司財務內控體系完全失效，違反上市公司內控治理相關規定；四是重大財報調整長期隱瞞，未及時披露更正。

張琦並指出，後續投資者還可針對虛假陳述向五糧液提起民事賠償訴訟，公司需承擔投資者投資損失賠付責任。若查實主觀故意造假，會對核心責任人採取市場禁入措施，極端情形下移送司法機關。

截至4月30日陸股收盤，五糧液股價報97.08元，下跌1.28%，總市值3768億元。

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