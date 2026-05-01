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中國免非洲關稅 法媒：外交禮物象徵意義多於實質

中央社巴黎1日專電
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中國自今天起取消非洲國家產品進口關稅，僅台灣邦交國史瓦帝尼例外。法國迴聲報報導，中國藉這項「外交禮物」擺出合作夥伴姿態，但在中國廣州的非洲商人抱持懷疑態度。

廣州的寶漢直街是當地著名的非裔族群聚集地，迴聲報（Les Echos）記者在這裡遇到來自象牙海岸的年輕商人高梅（Stéphane Kouamé），他從廣州向非洲出口各種商品，包括化妝品、裝飾品、建材等，但反過來說，從非洲進口到中國就困難得多。

已在廣州生活10年的高梅表示：「進口（商品）到中國一向很難，需要擔保和運輸方面的專業技能，有些非洲國家也開始管制出口…我進口少量農產品和食品，量很少，對我來說，取消關稅不會帶來什麼改變。」

報導提到，這項優惠措施自2005年起適用於33個較不發達的非洲國家，如今擴大至更大型的經濟體，例如南非、剛果民主共和國及安哥拉；中國海關資料顯示，這3國2025年占非洲向中國出口額近56%。

報導指出，作為全球第2大經濟體的中國希望向「非洲兄弟」表明其市場向非洲產品開放，並藉此做出自由貿易擁護者的姿態，與美國總統川普和歐洲聯盟（EU）的保護主義形成對比，同時展現中國可成為非洲國家可靠的合作夥伴。

中國上海復旦大學歷史系副教授孫遇洲在報導中說，這項措施是策略更廣泛轉變的一環，中國希望在非洲擴大貿易、減少基礎建設，在當前去全球化背景下，也具有象徵性和地緣政治意義。

報導寫道，雙邊貿易目前嚴重傾向對中國有利，中國2025年向非洲出口價值2250億美元商品，卻只從非洲採購1230億美元貨物，主要是礦物、農產品和石油。

「中國全球南方計畫」（China-Global South Project）總編輯奧蘭德（Eric Olander）分析：「與其說這是一項貿易措施，不如說是政治措施，且帶有強烈象徵意義，因為它將中國放在美國的對立面…但非洲無法靠賣咖啡、酪梨來平衡貿易，中國出手送禮，因為不費什麼代價。」

英國智庫「海外發展研究所」（ODI Global）研究員曼德斯－巴拉（Maximiliano Mendez-Parra）估算，這項措施將讓中國減少14億美元關稅收入，對這個龐大經濟體而言只是九牛一毛。

廣州的非洲商販對這項措施抱持懷疑態度，因為多數人進口商品時遇到的困難是基於其他障礙，而非關稅。

許多商人說，他們無法與中國企業競爭。奧蘭德表示，這些企業以前只是單純中間商，如今卻在進出口業占據重要地位，甚至掌控「貿易兩端」。

比利時籍、茅利塔尼亞裔的迪歐普（Baila Diop）說：「我曾諮詢從茅利塔尼亞進口魚類的問題，但中國公司已經在做了，他們與政府談好，取得捕撈許可…我們的規模比不過中國人。」

來自馬利的達烏達（Cissé Daouda）補充說：「中國人更強、更有錢，還在非洲設有辦事處。強者為王，這讓他們得以施加自己的條件。」

非洲也面臨拉丁美洲的競爭，例如向全球大量出口黃豆、牛肉的巴西、阿根廷等農產大國。

奧蘭德表示，多數非洲國家無法滿足中國的需求量，中國的衛生規範也日益嚴格，需要時間和金錢才能確實瞭解這些規範；舉例來說，肯亞花了3年才得以出口酪梨，中國要求酪梨須在當地急速冷凍處理，但相關設備要價非常高昂。

基於以上種種原因，海外發展研究所研究員卡拉布雷斯（Linda Calabrese）認為，新措施不太可能真正改變非洲出口現況，非關稅壁壘才是重點。

南非 非裔 關稅

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