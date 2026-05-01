我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懲罰歐盟不遵守貿易協議 川普：向汽車和卡車課25％關稅

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

美何時能對中崛起心悅誠服？林毅夫：人均GDP達美一半時

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林毅夫認為，美國遏制中國發展的態勢要結束，大概要到中國的人均GDP達到美國的一半...
林毅夫認為，美國遏制中國發展的態勢要結束，大概要到中國的人均GDP達到美國的一半時。圖為3月27日林毅夫出席博鰲亞洲論壇一場分論壇。（新華社）

北京大學新結構經濟學研究院院、前世界銀行首席經濟學家林毅夫近日在一場經濟沙龍發表主旨演講時說，美國遏制中國發展的態勢要結束，大概要到中國的人均GDP達到美國的一半時，屆時中國的經濟規模大概是美國的2倍，「在那時，美國就會心悅誠服接受中國的崛起，這就是『形勢比人強』」。

中媒觀察者網報導，林毅夫近日在一場在浙江烏鎮召開的主題為「在不確定性中錨定未來——全球經濟形勢與中國『十五五』規劃」的經濟沙龍上發表主旨演講，分析當前挑戰與機遇，並談及中美博弈與兩國關係可能的轉折點。

林毅夫指出，第二次世界大戰後的國際秩序是在美國主導下形成的，但當前世界經濟格局的巨大變化，在2014年時，按照購買力平價計算，中國的經濟規模便已超越美國，時間來到2025年，中國的經濟規模已經達到了美國的134%。如果中國的經濟繼續發展，美式霸權的影響力肯定會相對減弱，因此美國就在軍事、金融、國際話語體系上的優勢來壓制中國。

林毅夫提醒，遏制中國的發展是美國兩黨的共識，至於這種態勢要結束，大概要到中國的人均GDP達到美國的一半時。

據中國國家統計局發布，2025年中國人均GDP按年平均匯率計算達1萬3953美元；美國人均GDP則達9萬0012美元，領先中國逾6倍。

林毅夫做出三點解釋。第一，當中國的人均GDP達到美國的50%時，中國的經濟規模就大約是美國的兩倍，可以動員的力量也就是美國的兩倍。

他指出，如果發生軍事衝突，忽略核戰爭這種同歸於盡的情況，在常規戰下，打的是消耗戰。誰的補充能力強，誰的韌性足，誰就佔有優勢。回顧歷史，一戰和二戰期間，美國均出手遏制德國並取得成功，正是因為當時美國的經濟規模領先於德國。在消耗戰中，經濟規模越大，補充的速度就越快。

第二，當中國的人均GDP達到美國的50%時，將具有強大經濟活力的區域。北京、上海、天津，加上東部的山東、江蘇、浙江、福建、廣東沿海五省，以上三市五省的人口規模是4億多，和現在的美國相當，以上區域的人均GDP應該會達到和美國同一個水平。

他說，這就代表著中國國內擁有一部分人口規模比美國略大、但總體經濟水平跟美國相當、產業與技術水平跟美國相當的經濟區域，到那時美國基本上就沒有對中國「卡脖子」的手段了。

第三，貿易是互利雙贏的。林毅夫指出，美國具有諸多位於世界前沿的產業，而中國目前是世界上最大的市場，如果中國的人均GDP達到了美國的一半，那中國就是美國本身兩倍以上的市場，屆時對美國的龍頭企業來講，是否能入局中國市場是一件生死攸關的大事，能在中國市場佔據一席之地，那在利潤方面就有保障，就能繼續投入研發，反之最終會被淘汰出局。

林毅夫認為，在一系列現實因素下，面對在軍事上打不了中國，在科技上遏制不了中國，再加上本國國內經濟增長、就業、社會生活的需要，美國會為了自己的利益，與中國形成一個比較和諧的關係。

他續指，若中美兩國能夠達成一個穩定而和諧的關係，那世界上很多事情就好解決，當前的這種亂局也能進入一個新的穩定的格局。

匯率

上一則

成都鬧區開車蓄意衝撞多人倒地 警方通報1死11傷

下一則

廣州地鐵傳辣椒水襲擊 一男子車廂內無差別狂噴

延伸閱讀

分析：歐洲多國領導人訪問中國 不代表關係顯著改善

分析：歐洲多國領導人訪問中國 不代表關係顯著改善
國際紛爭誰挺身而出？美前情報官員：等美國人改變時代軌跡不切實際

國際紛爭誰挺身而出？美前情報官員：等美國人改變時代軌跡不切實際
為川習會拚籌碼 習握1.2兆美元稀土王牌 川掐原油命脈

為川習會拚籌碼 習握1.2兆美元稀土王牌 川掐原油命脈
高油價對中打擊比美嚴重？策略師批「蠢」觀念：恰好相反

高油價對中打擊比美嚴重？策略師批「蠢」觀念：恰好相反

熱門新聞

鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
坐在川普左手邊的江惟嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30
蔣介石故居對面別墅區。（取材自華商報）

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

2026-04-25 06:30
上海地鐵不到一周時間就發生兩起旅客在地鐵車廂打架事故，且爆發肢體衝突的當事人均為女性。（圖／截自影片）

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

2026-04-26 09:49
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53

超人氣

更多 >
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金
10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院

10年投資移民夢碎 華人卡財兩空 重度抑鬱住院
台單親家庭子弟 赴美打球闖出一片天

台單親家庭子弟 赴美打球闖出一片天
不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了

不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了