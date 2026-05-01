成都鬧區開車蓄意衝撞多人倒地 警方通報1死11傷

中國四川省成都市今天傍晚驚傳開車蓄意衝撞事件，一輛轎車在鬧區突然加速衝撞正在過馬路的行人。駕駛隨後像找獵物般繼續行凶，又高速撞倒一輛機車。行凶男子最後被逼停下車，還手持尖刀。事件造成1死11傷，31歲肇事李姓男子當場被捕。

X平台「李老師不是你老師」轉發成都網友多支影片顯示，1日傍晚5時許，成都高新區天府四街銀泰城商圈附近路段，一輛在內側車道等紅燈的粉銀色轎車，在綠燈後突然加速右轉，高速衝撞大批正在過馬路的行人，多人倒地不起。

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畫面顯示，這一撞至少有6人倒地不起，目擊者稱其中有小孩，現場慘不忍睹。

該車肇事逃逸繼續高速行駛，猶如找獵物般行凶，網傳至少又開了兩公里見人就撞。影片顯示，該車後來逆向衝上人行道，又倒車出來，高速衝撞載有2人的一輛機車，其中1人被撞飛倒地，另1人與機車被該車推撞。

目擊者稱，肇事車輛最後被數輛見義勇為的車主逼停，肇事的男子下車後，還手持尖刀拿著手機講話，令人不寒而慄。

這起無差別襲擊造成大量傷亡事件發生後，中國網管部門依例全面刪除社群所有相關圖像與訊息，引發大陸網友不滿，持續接力張貼，痛批官方又想掩蓋。

央視新聞晚間8時50分報導，成都市公安局交通管理局通報，5月1日下午5時20分高新區劍南大道發生一起「道路交通事故」。

通報稱，經初步調查，31歲李姓男子駕駛一輛小型轎車行駛至劍南大道與天府四街交叉路口右轉時，「與行人發生碰撞」。隨後，李男駕車逃離現場，在逃逸過程中又先後與其他車輛及行人發生碰撞。事故共造成1人死亡、11人不同程度受傷。目前所有傷者均已送醫治療。

通報稱，案發後肇事司機李男被當場抓獲。初步調查，李男涉嫌「交通肇事逃逸」。經檢測，已排除其酒駕、毒駕嫌疑。事故正在進一步調查處理。