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受困荷莫茲海峽 中國21船員地籠捕魚當伙食

中國新聞組／即時報導
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中國船員土被困荷莫茲海峽2個月，但大多數人仍表示願意繼續幹。（取材自瀟湘晨報）
中國船員土被困荷莫茲海峽2個月，但大多數人仍表示願意繼續幹。（取材自瀟湘晨報）

美與伊朗在封鎖荷莫茲海峽的僵局持續，約2000艘船舶、2萬名船員在封鎖中滯留超過60天。有中國船長接受中媒採訪時說，船上有21名中國船員，幾乎沒有伙食，蔬菜水果都爛了，另外安全問題也得不到保障。該船長表示，有的船上已有船員去世，遺體只能凍在船上冷庫。據稱，受困的中國船員大部分願意繼續幹，靠放地籠捕魚，再將捕獲的大量帶魚曬乾來改善伙食。

瀟湘晨報報導，有一船21名中國船員被困荷莫茲60天，船長劉歐陽說，現在船員面臨嚴重生存危機，船上已經幾乎沒伙食了，水果早已腐爛耗盡，戰後中東物價飛漲，「蔬菜缺乏，包括淡水都在節約用，但中東當地物價非常貴，大白菜要六、七十元（人民幣，下同，約8到10美元）1公斤，豬肉價格已經上漲四、五十往上。」

報導指出，除了生存補給，更令人擔憂的是安全問題，劉歐陽說，「最主要的是安全問題，吃喝還是其次，炮彈沒眼睛，周圍已經發生傷亡事件了，已經聽到（海峽）要開放好多次，但也不知道哪次是真，同時也擔心航道開放後，會不會遇到水雷，會不會突然被襲擊。」

另外，劉歐陽也證實了如此高壓的封鎖下，已有船員去世，「戰爭爆發以來，有的船上海員確實是去世了，如果真有船員過世的情況，（遺體）一定要凍到一個肉庫裡，把其他肉全部轉移到另外一個冷庫，方便把屍體放在冷庫凍上。」

劉歐陽還表示，戰區獎若發到位、伙食有補貼，大部分的中國船員考量經濟問題，大部分人願意留在船上繼續幹。

中國船員放地籠捕魚，再曬成魚乾來改善伙食。（視頻截圖）
中國船員放地籠捕魚，再曬成魚乾來改善伙食。（視頻截圖）

有的船上已有船員去世，遺體只能凍在冷庫。（取材自瀟湘晨報）
有的船上已有船員去世，遺體只能凍在冷庫。（取材自瀟湘晨報）

中國船員被困荷莫茲海峽2個月，放地籠捕魚改善伙食。（視頻截圖）
中國船員被困荷莫茲海峽2個月，放地籠捕魚改善伙食。（視頻截圖）

一名滯留在荷莫茲的船長說，船上幾乎沒有伙食，蔬菜水果都爛了。（取材自封面新聞）
一名滯留在荷莫茲的船長說，船上幾乎沒有伙食，蔬菜水果都爛了。（取材自封面新聞）

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