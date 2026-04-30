空中巴士再獲中國大單 馬克宏訪中後累計386架

歐洲空中巴士（Airbus）再獲中國大單，中國南方航空公司29日晚公告，已與空中巴士簽訂購買137架A320 NEO系列飛機。路透

歐洲空中巴士（Airbus）再獲中國大單，中國南方航空公司昨晚公告，已與空中巴士簽訂購買137架A320 NEO系列飛機。法國總統馬克宏去年底訪問中國後，中方購買的空巴飛機已累計至386架。

綜合陸媒第一財經、澎湃新聞報導，南方航空29日晚間公告稱，為積極把握發展機遇，優化機隊結構，南方航空及控股子公司廈門航空分別與空中巴士公司簽訂協定，分別購買102架A320 NEO系列飛機、35架A320 NEO系列飛機。

據公告，南航向空中巴士訂購的這筆137架大單，總價213.78億美元。

公開資料顯示，這是4年以來，中國採購民航飛機的最大一筆訂單，僅次於2022年7月中國國際航空、東方航空 、南方航空等中國3大航空公司聯合採購292架飛機，當時也是向空中巴士購買A320 NEO系列飛機。

馬克宏（Emmanuel Macron）2025年12月初訪問中國，與中國國家主席習近平 會面。當時外媒報導，空中巴士在執行長佛喜（Guillaume Faury）陪同馬克宏訪中後獲得訂單，標誌著這家歐洲製造商在世界最大的航空市場之一取得重大勝利。

馬克宏訪中後，春秋航空 、吉祥航空、中國國際航空、華夏航空、中國飛機租賃集團、東方航空相繼宣布與空中巴士簽訂飛機購買協定，南方航空是第7家。

報導說，最近幾年，空中巴士在中國大單不斷。到2025年，空中巴士在中國市占率超過對手美國波音公司（Boeing），達到55%；中國已連續多年成為空中巴士最大單一國別市場。

川習會預計5月中旬在北京登場。據路透，波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）22日說，波音正指望川普政府幫助公司爭取到一筆期待已久的中國大訂單；他直言，如果沒有政府的支持，近期應不會看到來自中國的任何大訂單。