我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強生、熊恩聯手川普 眾院通過DHS案 76天最長停擺將落幕

移民福利申請案提交FBI 從嚴審批…今日5件事

空中巴士再獲中國大單 馬克宏訪中後累計386架

中央社台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲空中巴士（Airbus）再獲中國大單，中國南方航空公司29日晚公告，已與空中...
歐洲空中巴士（Airbus）再獲中國大單，中國南方航空公司29日晚公告，已與空中巴士簽訂購買137架A320 NEO系列飛機。路透

歐洲空中巴士（Airbus）再獲中國大單，中國南方航空公司昨晚公告，已與空中巴士簽訂購買137架A320 NEO系列飛機。法國總統馬克宏去年底訪問中國後，中方購買的空巴飛機已累計至386架。

綜合陸媒第一財經、澎湃新聞報導，南方航空29日晚間公告稱，為積極把握發展機遇，優化機隊結構，南方航空及控股子公司廈門航空分別與空中巴士公司簽訂協定，分別購買102架A320 NEO系列飛機、35架A320 NEO系列飛機。

據公告，南航向空中巴士訂購的這筆137架大單，總價213.78億美元。

公開資料顯示，這是4年以來，中國採購民航飛機的最大一筆訂單，僅次於2022年7月中國國際航空、東方航空、南方航空等中國3大航空公司聯合採購292架飛機，當時也是向空中巴士購買A320 NEO系列飛機。

馬克宏（Emmanuel Macron）2025年12月初訪問中國，與中國國家主席習近平會面。當時外媒報導，空中巴士在執行長佛喜（Guillaume Faury）陪同馬克宏訪中後獲得訂單，標誌著這家歐洲製造商在世界最大的航空市場之一取得重大勝利。

馬克宏訪中後，春秋航空、吉祥航空、中國國際航空、華夏航空、中國飛機租賃集團、東方航空相繼宣布與空中巴士簽訂飛機購買協定，南方航空是第7家。

報導說，最近幾年，空中巴士在中國大單不斷。到2025年，空中巴士在中國市占率超過對手美國波音公司（Boeing），達到55%；中國已連續多年成為空中巴士最大單一國別市場。

川習會預計5月中旬在北京登場。據路透，波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）22日說，波音正指望川普政府幫助公司爭取到一筆期待已久的中國大訂單；他直言，如果沒有政府的支持，近期應不會看到來自中國的任何大訂單。

春秋航空 習近平 東方航空

上一則

路透：美管制趨嚴 輝達B300在中國售價漲至103萬美元

延伸閱讀

波音CEO：川普是促成中國大宗飛機訂單的關鍵人物

波音CEO：川普是促成中國大宗飛機訂單的關鍵人物
精神航空財務困難 川普考慮由政府收購再轉賣 工會力挺紓困計畫

精神航空財務困難 川普考慮由政府收購再轉賣 工會力挺紓困計畫
中國航空公司進一步停飛日本航線 武漢已無直飛航班

中國航空公司進一步停飛日本航線 武漢已無直飛航班
洛城-香港新航線 達美航空6月開通 每天一班直飛

洛城-香港新航線 達美航空6月開通 每天一班直飛

熱門新聞

鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
坐在川普左手邊的姜偉嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30
蔣介石故居對面別墅區。（取材自華商報）

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

2026-04-25 06:30
上海地鐵不到一周時間就發生兩起旅客在地鐵車廂打架事故，且爆發肢體衝突的當事人均為女性。（圖／截自影片）

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

2026-04-26 09:49

超人氣

更多 >
40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了

40年來首次 好市多熱狗套餐 有變化了
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人

妻與洋男約會 華男苦求復合不成 埋伏酒店亂刀殺人
IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域

IKEA新品可拉出式書桌 小空間也有足夠工作區域
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入