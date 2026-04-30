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路透：美管制趨嚴 輝達B300在中國售價漲至103萬美元

中央社北京30日綜合外電報導
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由於中國對AI運算設備需求強勁，加上當局嚴厲打擊晶片走私切斷黑市貨源，輝達B30...
由於中國對AI運算設備需求強勁，加上當局嚴厲打擊晶片走私切斷黑市貨源，輝達B300伺服器價格近乎翻倍，每台售價高達約人民幣700萬元（約103萬美元）。（路透）

業界人士指出，由於中國對AI運算設備需求強勁，加上當局嚴厲打擊晶片走私切斷黑市貨源，輝達B300伺服器價格近乎翻倍，每台售價高達約人民幣700萬元（約103萬美元）。

路透報導，4名消息人士表示，輝達最先進、性能最強、用於AI運算的伺服器價格自今年初以來已持續上漲，但在關鍵供應管道灰色市場面臨壓力後，價格更是劇烈飆漲。

消息人士指出，價格飆升的另一推手是中國科技公司的強勁算力需求。不過，出於擔心觸及美國制裁風險，許多企業避免將輝達的硬體列入財務報表中

由於此事涉及敏感議題，消息人士要求匿名受訪。路透是首家報導該設備報價驚人的媒體。

輝達在回覆路透提問時表示，B300伺服器已被禁止銷往中國，並要求合作夥伴致力於嚴格遵守相關規定。

輝達在聲明中警告：「隨著系統日益龐大且複雜，非法轉運最終都將難逃失敗的命運。」

「輝達不為此類系統提供任何服務或支援，且相關執行機制嚴格且有效。」

兩名消息人士表示，一台搭載8顆B300 GPU的伺服器，在美國售價約55萬美元，較去年底約50萬美元有所調漲。

在美國出口管制趨嚴的推動下，中國市場出現供應短缺的溢價，使價格較去年底約人民幣400萬元幾乎翻倍。

輝達

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