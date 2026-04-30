全紅嬋遭網暴後缺席賽事 訓練中心稱上半年暫不參賽

全紅嬋1是中國奧運史上最年輕的三金得主，有「天才少女」之稱，卻長期受到網路霸凌。(新華社資料照片)

中國女子跳水奧運 冠軍全紅嬋 在遭遇網路霸凌後，缺席即將舉行的跳水世界盃 總決賽。廣東省二沙體育訓練中心今宣布，全紅嬋目前處於傷病調整期，暫不具備參賽的條件，將缺席即將舉行的2026年全國跳水冠軍賽，並缺席今年上半年各項比賽。

中國官媒「新華社」報導，廣東省二沙體育訓練中心跳水中心相關負責人介紹，2026年全國跳水冠軍賽是廣東省跳水隊備戰十六運周期的首場重要比賽。但全紅嬋處於傷病調整期，所以將更多專注於學業，缺席今年上半年各項比賽。

文中未進一步說明全紅嬋的情況，僅提到隨著幾位跳水老將退役，廣東省跳水隊將以鍛鍊年輕隊員為此次參賽的核心目標，著力為新周期隊伍建設培育後備力量。該中心送到國家隊的三名運動員也正在為比賽備戰。

報導也提到，為備戰2026年全國跳水冠軍賽，廣東省二沙體育訓練中心跳水中心在冬訓中科學制定訓練計劃，後勤保障全方位跟進；隊員們在訓練場上刻苦鑽研，持續調整身體與心理狀態。

全紅嬋是中國奧運史上最年輕的三金得主，但她同時也背負巨大壓力以及來自外界的惡意。她於3月底接受「人物」專訪時，談到體重問題和遭到網暴時哽咽落淚，還懇求「不要再罵我了」。

全紅嬋長期遭到網路霸凌一事引發輿論譁然，中國公安部網安局並在10日通報，一名31歲男子創建跳水「飯圈」微信群，多次在群內發表侮辱性言論，惡意拉踩引戰，已對其行政拘留10天並處罰款，並對群內其他相關行為人員作出處理。