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黑市搶Nvidia B300伺服器 中國價格「翻倍」破103萬美元

記者林宸誼／即時報導
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輝達最先進的B300伺服器價格，今年來在中國幾乎翻了一倍，每座達到約人民幣700...
輝達最先進的B300伺服器價格，今年來在中國幾乎翻了一倍，每座達到約人民幣700萬元（約103萬美元）。 （路透）

儘管美國禁止出售先進晶片給中國，不過中國人工智慧（AI）算力設備需求強勁，讓輝達（Nvidia）最新AI伺服器在中國黑市價格水漲船高，其中搭載B300晶片的高階伺服器，今年以來價格不斷飆升，達到每台約人民幣700萬元（約103萬美元），幾乎翻了一倍。

路透報導，在美國加強出口限制後，中國市場相關設備價格幾近翻倍，其中B300伺服器在美國售價約55萬美元，比去年略高，但在中國，價格已由約人民幣400萬元飆升至幾乎翻倍。

四名知情人士稱，自今年初以來，輝達最先進和算力最強的B300伺服器售價持續攀升，在私運晶片活動被打擊影響主要供應管道灰色市場後，這類伺服器的價格急劇上漲。

知情者稱，中國科技企業算力的強勁需求也推動上述伺服器的價格飆升。多數中國科企避免直接持有輝達的硬體，以免受到美國的制裁。

輝達回應表示，B300伺服器在中國禁售，輝達的合作夥伴必須嚴守相關規定。

輝達在聲明中警告，「在系統逐漸壯大且變得複雜，非法轉移是導致失敗的根源。輝達不為這些系統提供服務或支援，強制執行機制嚴謹有效。」

有些公司難以承擔高昂價格，探討以租賃方式借用這類伺服器，但以一年租約為例，每月租金也高達人民幣19萬元（約2.8萬美元）。

分析機構摩根史坦利（Morgan Stanley）指出，中國AI模型在全球運算需求中的占比快速上升，2026年3月已達32%，較一年前的5%大幅成長。其中，MiniMax、智譜AI以及阿里巴巴旗下Qwen模型的使用量，在近期均出現數倍增長。

輝達

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