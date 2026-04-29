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奧運冠軍、中國羽協主席張軍被查 疑有三大原因

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張軍在巴黎奧運會期間指揮隊伍訓練。(新華社)
張軍在巴黎奧運會期間指揮隊伍訓練。(新華社)

獲兩面奧運金牌的中國羽毛球協會主席張軍，傳出失聯十餘天後，中紀委、中國國家監委29日通報，張軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。張軍是中國首位被查落馬的奧運冠軍，象徵反腐風暴進一步延伸至頂級體育菁英階層，消息震撼中國體壇。

網傳張軍被查是在相關領域暗箱操作亂象被撕開，包括有三大原因，分別是涉及在國家隊隊員選拔等人事權力、羽毛球賽事相關資金運用、任職南京體育學院副院長期間在管理上涉多重違紀違法，但原因未獲官方證實。

張軍曾是中國最知名的羽毛球運動員之一，1977年11月26日出生於江蘇省蘇州市。球員時代，張軍曾兩次奪得奧運會羽毛球混雙冠軍（2000年雪梨奧運會、2004年雅典奧運會），一次奪得過世錦賽混雙冠軍（2001年塞維利亞世錦賽）。2007年結束運動員生涯後，張軍在中國羽毛球隊繼續擔任教練，期間指導女雙和男雙等隊員多次獲得奧運會冠軍。2018年，張軍當選中國羽毛球協會副主席，後於2019年1月成為中國羽毛球協會主席。

據媒體報導，張軍疑似被紀檢部門帶走調查，與外界失去聯繫已有十餘日；並援引消息人士說法稱，張軍所涉事項主要與其在中國羽毛球協會任職時的事情相關，部分亦涉及到他在江蘇的工作。有中國羽球迷發現，近期舉行的羽毛球亞錦賽和湯尤盃兩個重大賽事，張軍均未出現，他被紀檢監察機關帶走的消息便在羽球圈內不脛而走。

在張軍「失聯」後，張軍的近親屬還曾向江蘇省體育局詢問關於他的情況。目前，南京體育學院的官方網站上，張軍的名字已從「學校領導」頁面刪除。

網傳張軍被查可能涉及三個原因，一是其2019年擔任中國羽協主席，手握國家隊隊員選拔、教練員任免等核心人事權力卻未依規行使職權；其次，羽毛球項目年度賽事運營、贊助商合作規模超100億人民幣(約14.6億美元)，張軍在賽事運營權審批、商業贊助對接、賽事資金使用等環節似藉職務便利進行利益輸送；此外，其南京體育學院副院長任上涉及校內基建項目推進、訓練經費管理等地方職務事務等多重違紀違法問題疊加，最終使其接受全面審查。

2004年8月19日，2004雅典奧運會羽毛球混雙決賽，張軍/高崚奪冠，成功實現...
2004年8月19日，2004雅典奧運會羽毛球混雙決賽，張軍/高崚奪冠，成功實現衛冕。(取材自直播吧)

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