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路透：DeepSeek新V4模型發布後 中企搶訂華為AI晶片

中央社北京29日綜合外電報導
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華為用昇騰AI晶片打造的CloudMatrix 384超節點。路透
華為用昇騰AI晶片打造的CloudMatrix 384超節點。路透

3名知情人士告訴路透，中國新創公司深度求索（DeepSeek）近日推出透過華為晶片運行的人工智慧（AI）新模型DeepSeek-V4後，中國各大網路公司爭相下單搶購華為昇騰950系列AI晶片。

路透報導，知情消息人士透露，字節跳動、騰訊、阿里巴巴等中國大型網路公司正聯繫華為，洽談新晶片採購事宜。

其中兩名消息人士補充道，專門從事雲端運算及繪圖處理器（GPU）租賃服務的業者也積極搶購華為晶片，但他們未透露具體公司名稱。

路透指出，儘管華為950PR晶片的性能明顯優於美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）的H20晶片，仍不及輝達更先進但受制於監管不確定性的H200晶片。H20先前是輝達獲准對中國銷售的最強大晶片，但北京去年對H20進口做出限制。

儘管美中雙方已批准H200出口，由於北京和華府在銷售條件上仍存分歧，這款晶片目前尚未售予中企，這也為華為半導體產品爭取到銷售機會。

美國出口管制持續限制中企取得輝達最先進晶片下，中國業者搶購華為晶片，凸顯DeepSeek-V4於上週發布後帶動對中國本土AI硬體的需求，也顯示市場對華為晶片性能的肯定。

DeepSeek公司決定針對華為晶片特別優化其V4模型，標誌著其策略重心從依賴美國半導體轉向中國國產AI硬體，呼應北京追求科技主導地位的首要目標。

DeepSeek公司表示，一旦華為搭載昇騰950晶片的超級節點「大規模出貨」，其V4-Pro模型有望於今年下半年大幅降價。

不過DeepSeek公司也承認，在產能提升前相關限制仍會存在，反映中國國產高階AI晶片供應吃緊的現狀。

人工智慧 阿里巴巴 輝達

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