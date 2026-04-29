看好入境游…攜程：未來5年將成為中國經濟增長重要引擎

中國入境游升溫。攜程董事會執行主席梁建章29日表示，攜程的目標是未來5年，到2030年，累計引入2億人次入境遊客，推動中國入境游市場成為世界第一。(取材自經濟觀察網)

中國入境遊升溫。攜程董事會執行主席梁建章29日表示，攜程的目標是未來5年，到2030年，累計引入2億人次入境遊客，推動中國入境遊市場成為世界第一。

中東局勢緊張之下，航班有所減少，中國今年「五一」的出境遊受到影響，而境內游和入境遊則有所升溫，尤其是入境遊，越來越多的海外遊客到中國度假。

第一財經日報報導，梁建章指出，2025年，攜程引入的入境遊客人次為2000萬，遊客平均停留6.1天，年消費增長40%，在產業帶動方面涉及15萬酒店、景點和旅行社。

梁建章認為，從宏觀經濟層面看，入境遊所屬的服務貿易將是中國GDP的重要增量之一。在中國未來10年的發展中，對於GDP的影響能起到關鍵助推作用的5到10家企業中，旅遊企業應有一席。

世界旅行及旅遊理事會（WTTC）發佈的年度「旅遊與旅行經濟影響研究」報告顯示，2024年全球旅遊業對GDP的貢獻總計達到10.9兆美元，涵蓋直接、間接及引致效應，約占全球經濟總量的10%。

梁建章進一步表示，入境遊不僅能直接帶來旅遊收入，還會帶動相關服務業的對外服務貿易出口，如醫療、教育、投資等，有助於提升中國整體經濟實力。

梁建章坦言，當然也看到目前入境遊存在的一些問題，例如中國旅遊產品在全球的數位化處理存在差異、酒店對不同國家客人的展示方式不同、部分景區缺乏多語言服務和支付方式。入境遊從業者缺乏培訓管道，例如語言能力不足，難以滿足外國遊客的需求。此外，外國遊客對中國旅遊的瞭解還不夠。

談及如何應對和解決上述問題，梁建章表示，目前亞洲客人來中國旅遊較多，未來攜程將大力投入歐洲市場，宣傳中國旅遊品牌和服務，吸引更多歐洲客人。

具體的策略包括在各主要樞紐機場建設「免費帶遊客遊玩」的活動，宣傳中國免簽政策和旅遊景點；用全球有影響力的旅遊博主進行宣傳，邀請他們體驗中國旅遊產品，並將體驗分享到社交媒體；邀請影視明星成龍作為「路徑中國」的商務大使，通過他的影響力推廣中國文化和旅遊。

倫敦世界旅遊交易會發佈的「2025年世界旅遊交易會全球旅遊報告」顯示，全球旅遊行業預計未來十年年均增長3.5%，高於全球經濟2.5%增速，旅遊業在世界經濟中的地位還將進一步提升。