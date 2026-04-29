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川習會下月登場前…中、美駐港代表在「這活動」罕見同台

記者陳湘瑾／即時報導
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中國外交部駐港公署特派員崔建春。（中通社資料照）
中國外交部駐港公署特派員崔建春。（中通社資料照）

川習會即將於下月登場，中國外交部駐港公署特派員崔建春，和美國駐港澳總領事伊珠麗（Julie Eadeh），28日在香港出席美國商會年度中國研討會，兩人首次一起現身公開活動，握手交談。

綜合港媒報導，香港美國商會28日舉行研討會，崔建春與伊珠麗出席並先後致辭。活動開始前，伊珠麗主動走向崔建春交談，兩人相視而笑並應要求合照；散場時，伊珠麗再逐一走向同坐主桌的嘉賓握手，其中包括崔建春。

崔建春在致詞時表示，中美雙方正就川普訪陸事宜保持溝通，相信在兩國元首達成穩定、健康且可持續重大共識的戰略指引下，中美關係將進一步增強。

他也提到，中美如何相處將決定全球格局的基本趨勢。相互尊重，意味着尊重彼此的社會制度和發展歷程，尊重彼此的核心利益和重大關切，尊重彼此的發展權利。和平共處意味堅守不衝突、不對抗的底線，管理分歧，求同存異。

伊珠麗表示，兩國元首計劃於5月在北京會晤，川普已邀請中國國家主席習近平訪美。她指出，今年將有多個場合讓雙方進行建設性互動，包括美國舉行的G20峰會、中國主辦的亞太經濟合作會議（APEC），以及香港和澳門的相關活動。

據新加坡聯合早報，伊珠麗此前因與被稱為「反中亂港分子」人士會面，屢遭中國官方警告。2019年她擔任美國駐港外交官時，曾在反修例風波期間被拍到與民主派的黃之鋒、羅冠聰會面，一度被中國官媒點名為「顛覆專家」。

本月初，針對美國駐港總領事館就香港特區政府修訂《香港國安法第43條實施細則》發布「安全警告」一事，崔建春當時約見伊珠麗，提出嚴正交涉，並表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方立即停止以任何形式干預香港事務和干涉中國內政。

有相關人士留意到，當時英文公報中的用詞，從去年10月的「met」（會見）改為「summoned」（召見）。外交官對遣詞用字一向小心，用詞改變被視為外交公署對伊珠麗的不滿升級。

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