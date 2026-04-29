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月活暴漲40倍…阿里千問成用戶增長最多APP

記者黃雅慧／即時報導
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中國網路市調機構QuestMobile發布最新榜單，阿里千問成為今年中國用戶增長...
中國網路市調機構QuestMobile發布最新榜單，阿里千問成為今年中國用戶增長最猛的APP，月活年暴漲4241%，遠超其他應用。路透

中國網路市調機構QuestMobile日前發布最新榜單，阿里千問成為今年中國用戶增長最猛的APP，月活年暴漲4241%，遠超其他應用。第二名抖音商城年增231%，第三名豆包增長197%，雖與千問呈現巨大差距。但清楚顯現出，在AI爭奪戰下，阿里、字節成為平台兩大山頭的格局。

快科技引述QuestMobile數據指，2026年3月千問月活達到1.65億，拿下億級APP增長榜第一名。在同期AI原生APP活躍用戶TOP10里，千問也以1.66億月活排到第二，排名對比1月直接上升了兩位，規模增量高達1.26億，是榜單里用戶增長最快的產品；在AI賽道領域，千問月活僅次於豆包的3.45億，遠超DeepSeek、元寶等產品。

有觀點認為，千問的成績得益於阿里將體驗與生態打通，其背靠阿里資源，千問能和淘寶、支付寶等場景聯動，用戶使用門檻更低，覆蓋場景也更豐富，加上產品體驗不斷優化，助力用戶大量增長。

此外，在AI原生APP榜單里，其他產品增速大多只有幾十萬，千問的1.26億增量格外突出，直接帶動它衝進月活億級應用的前列，成為今年互聯網行業最大的黑馬之一。

不過，字節跳動旗下的抖音增速也十分強勁，3月，抖音MAU達到10.09億，也就是超10億，是中國首個月活破10億的短視頻平台。也是第二款月活破10億的APP。同時，抖音極速版月活也達到3.3億，年增17.98%，兩個平台合計覆蓋了中國國內絕大多數移動互聯網用戶。

從使用時長看，平均每人每天刷抖音1.5小時以上。主因刷短視頻、看直播，還是逛商城、用本地生活服務，用戶在抖音上的場景越來越豐富，使用時長也水漲船高。

QuestMobile此前發布中國移動互聯網APP用戶規模TOP30榜單顯示，截止2025年12月，微信是唯一月活破10億的APP，當時抖音月活9.73億。

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